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5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

全國電：母親節買氣升溫 健康商品成長一成　

2019-05-03 17:33經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路全國電子 (6281)表示，母親節相關禮品買氣升溫，消費者偏愛選購按摩器、血壓計、電動牙刷等健康商品，平均都有一成以上的成長。

全國電昨 (3)日指出，自上周末開始母親節相關禮品買氣明顯升溫，從商品銷售表現，健康類商品最受歡迎，價位帶約落在二至三千元，特別是，推出溫水便座優惠開跑，帶動溫水便座比起上一周有兩成以上的成長。

全國電觀察，除健康商品，家事家電是另一大類母親節明星商品，像是手持吸塵器或掃地機器人，剛上市的免曬衣乾衣機及TWINWASH滾筒洗衣機等都相當熱門。同時，官方粉絲團推出母親節系列網路影片「實現禮的承諾」，廣邀民眾一起替媽媽挑選愛的禮物。

全國電強調，看好節能家電補助政策帶動冷氣、冰箱的銷售力道，可持續到第3季甚至第4季，第2季業績將可優於第1季。大型Digital City(DC)門市今年展店可達10家，營收上看20億元，在年度營收佔比上看兩位數，業績是平均數保守達三倍，來客數則更大於三倍，挑戰今年業績超越去年。

相較一般門市Digital City業績平均可高出至少三倍，來客數當然多於業績更多，帶進入流效益助益甚大，這也是持續在DC店增加展店的重大助力。

第1季全國電營收39.31億元，年減4.3%，主要受到暖冬氣候影響電暖器相關的銷售大幅衰退。全國電表示，4月的冰箱及冷氣的銷售金額與銷量，都有二位數成長，加上節能補助政策的帶動，看好第2季業績將優於第1季。

至於全年業績要挑戰超越去年，也存有挑戰的壓力，冷氣等家電受到天氣變化影響很大，後續要觀察5、6月的銷售情況，冷氣銷售量將可達12萬台，較去年成長5%到10%。

全國電子母親節

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