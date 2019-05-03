瓦斯行也能喝咖啡！旺來瓦斯在台中開出首家旗艦店

2019-05-03 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



傳產轉型，瓦斯行也能喝咖啡！國內第一家打破傳統框架的「旺來瓦斯」，今(3)日在台中市北屯路開出首家「旺來生活館」，這家旗艦店跨界與「胖達咖啡」合作，標榜以全新型態的瓦斯行複合經營模式，要帶給消費者全新體驗。

旺來瓦斯董事長李昌明表示，「旺來生活館」除了延續旺來瓦斯首創的瓦斯自取服務(民眾自取，每桶可享50元折扣優惠)，現場還提供咖啡輕食與優選家品讓消費者選購；未來館內的生活講堂，也將不定期推出系列講座與食演活動。

目前，台灣使用瓦斯的比例為桶裝瓦斯約占56%、天然氣占44%；台灣桶裝瓦斯用戶約500萬戶，一般家庭4人自己煮，平均一個月使用1桶20公斤瓦斯，以每桶瓦斯均價815元估算，每年約有近500億元市場規模。

事實上，國內傳統瓦斯行也面臨二代不願接班的窘境，據統計，國內瓦斯行已由高峰時期的3,200家，一路降至目前2,800家左右。

「旺來生活館」的開幕剪綵儀式，由李昌明與台中副市長令狐榮達、西北扶輪社長陳俊雄、財團法人液化石油氣分銷事業研究發展基金會理事長林廷忠、台灣液化石油氣分裝安全協會理事長李中富等人主持。

李昌明指出，旺來瓦斯的市場競爭利基，在於獨家引進挪威Hexagon Ragasco複合材料，標榜以航太高科技太空梭巡弋飛彈技術製作，堪稱最安全的桶裝瓦斯「瓶安桶」，重量僅傳統鋼瓶的一半，耐壓強度更嚴格且防爆。

傳統瓦斯行業因鋼瓶較重，多由男性搬運到府安裝，但長期搬運也容易造成職業傷害。相對「瓶安桶」不僅安全性提升，造型更是時尚、輕巧，讓女性都可以輕鬆加入配送行列。

旺來瓦斯就積極招募女性或二度就業婦女加入配送行列，希望改變瓦斯產業的傳統印象，並且創造更多就業機會。旺來現有11名瓦斯配送員，其中就有4名女性。

旺來在台中有7處自取站，全台包括離島澎湖、連江縣東引也都有配合的瓦斯行可提供服務；未來除開放瓦斯行加盟，也不排除與加油站、加氣站配合，讓安全性高的瓶安桶取代傳統瓦斯，讓家戶使用瓦斯也能更加安全、更安心。

李昌明表示，為提升服務品質，旺來瓦斯最近已完成APP建置，未來透過手機即可訂購瓦斯，並可累積紅利點數折抵消費，翻轉民眾叫瓦斯的習慣，也再創傳產轉型典範。