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華航力挺 台灣蘭嶼原民傳統舞蹈揚名國際

2019-05-03 16:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」受邀赴波蘭演出蘭嶼傳統舞蹈，中華航空今（3）日宣布贊助40張台北－維也納經濟艙機票，給予該校孩童最實質的幫助，力挺台灣有夢想卻缺乏資源的孩子，只要有勇氣，華航挺到底。

台東縣蘭嶼椰油國小自2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，積極發展蘭嶼傳統歌舞，獨特的島嶼原始風情與孩童的天真熱情，獲得國內多次演出邀請及多項比賽肯定，也讓更多人欣賞到獨特雅美族文化。

這次表演團隊受邀至波蘭國際兒童民俗藝術節演出，華航祈透過機票贊助支持偏鄉學童圓夢，並藉國際文化藝術表演交流，讓孩童與世界文化接軌，也將蘭嶼之美帶到地球另一端。

華航持續秉持「相信自己能做得更好」價值觀、「用飛行與你我創造更多美好」使命，落實「成為台灣首選航空公司」的企業願景，用行動實現企業社會責任，自 2011 年起由員工自發性組成志工團隊，除寒暑假外每月前往桃園市鄰近學校，教授各年級小朋友航空英語及分享飛行常識，同時也參與「友善校園」偏遠地區小學教育宣導專案，去年有逾900位學童受惠，華航愛心義舉屢獲地方好評。

華航落實社會公益願景，關懷弱勢、培育國家人才，也積極培養在地優秀選手，發揚台灣在地品牌，期許投入社會發展的資源能與華航商業經營形成正向循環，共創永續社會價值。

台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」受邀赴波蘭演出蘭嶼傳統舞蹈，華航贊助40...
台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」受邀赴波蘭演出蘭嶼傳統舞蹈，華航贊助40張台北－維也納機票。　圖／華航提供
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華航蘭嶼

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