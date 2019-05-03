永大中國總座許作名接新董座 業務經理人治理成王道

2019-05-03 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大機電（1507）今（3）日召開董事會推選新任董事長，永大中國總經理許作名接下新任董座。許作名也低調表示，永大經營是一家有國際規模的企業，經營權跟管理權分開對公司治理有幫助，未來會是專業經營人管理的模式運作，創造員工、股東雙贏；上海永大訂單已經增加，明年上海永大力拚轉虧為盈。

許作名今天也指出，永大由專業經營人來管理，全力推動公司治理，讓公司治理正常化、透明化才是照顧股東權益。而身為專業經理人，在各大股東之間如果出現不同意見時，也要在不違反公司利益情況下盡力去協商整合。

寶佳集團這次可以說是無心插柳成蔭，間接跨足傳投資老牌電梯大廠永大。對於永大的家族經營權內鬥，市場人士持不同看法，認為最大的原因在於原許家經營者是原始股東，股權降到這麼低，引起外界有興趣的資金進駐；去年在股東會上已經上演一次經營權保衛戰，各股東間沒有好好協商，日立收購案又出現獨董公開抗議，才會接連引爆一連串事件，演變成為今日經營權異主局面。

不過，市場派雖在臨股會上取得5席董事的多數優勢，在日立完成公開收購後的持股近達4成，成為第一大股東，看似已落幕的經營權之爭似乎又埋下新變數。