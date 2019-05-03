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高雄福華珍珠坊改裝 推新派粵菜搶市

2019-05-03 16:02經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

新市府團隊行銷高雄不遺餘力，第一線的餐飲服務業感受深刻 ，今年第1季與去年同期比較已成長超過一成。不只人流變多，消費者願意花費的休閒預算也提升。高雄就有五星級大飯店斥資上千萬改裝旗下餐廳，福華飯店珍珠坊廣東料理餐廳呈現全新時尚風貌，推出新創及獨家品牌料理。開幕期間推出滿額贈活動，更在母親節檔期推出客製化料理，搶攻廣大餐飲市場商機。

高雄福華飯店M3F珍珠坊斥資上千萬全新改裝，寬敞整面大玻璃窗採光映照圓弧雅座，充足自然光影照室內裝潢，金絲鳥語花綠意央然，置身當中悠然自得，採用的大理石桌面及線條元素是南台灣罕見品味既高雅亦時尚之粵菜餐廳，改裝後照片一公開就吸引許多消費者前來體驗。考量客人一家大小用餐環境舒適安全， 空間更寬敞，還有大小包廂、 半開放式包廂更適合各種家庭聚餐、商務用餐。

除了環境的全面提升外，料理部分更是豐富，獨家深受消費者喜愛的招牌料理潮滷香酥鴨、古早味芋香米粉湯、中西合併的松露烏魚子蛋白砂鍋飯、結合潮式風味的半煎煮龍虎石斑魚、滷水拼盤。

同時更多了融合了川菜元素推出的川味蜱縣回鍋肉、川味口水雞，提供更多元化的菜系特色讓老饕大呼過癮。珍珠坊坊捨棄使用傳統“點心”推車，貼心為客人現點現做港式點心特色，一向深受顧客喜愛，在點心完成後立即送到顧客桌上，最能品嘗到料理的美味，在港式點心部分，珍珠坊也推出多款創新料理，用料實在的鮑魚燒賣，奢華大器原顆鮑魚一口飽嚐鮮味，另外還有造型可愛的鮮蝦海鮮餃、奶酥蔓越莓黑金包等。

另外呼應母親節即將到來，更推出了可以客製化的「鹽焗荷葉馬告雞」（需三天前預訂），在鹽焗的外層可以寫下對媽媽滿滿的愛，上桌時敲開鹽焗出現一層一層的驚喜，也頗富用餐趣味。

珍珠坊改裝新開幕期間也推出優惠活動，即日起至5月30日凡單點小吃消費滿1,500元，即贈曾獲媒體評比冠軍的「金牌吊燒雞」兌換券。

福華大飯店珍珠坊廣東料理餐廳斥資上千萬改裝呈現全新時尚風貌。照片／業者提供
福華大飯店珍珠坊廣東料理餐廳斥資上千萬改裝呈現全新時尚風貌。照片／業者提供
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餐飲母親節石斑

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