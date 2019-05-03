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台中素食健康展登場 要給消費者一場健康蔬活盛宴

2019-05-03 15:36經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「2019台中素食健康展」今(3)日起至6日母親節前夕，在台中世貿中心盛大登場，首日即吸引大批觀展人潮。主辦的台中世貿中心以「蔬食養生愛地球」為號召，精選許多台灣好農好物，致力帶動飲食革新，傳遞台灣土地溫情。

這項展會聚集超過60家廠商、100個攤位，集結了各地特色蔬食料理與食材、在地農產、嚴選咖啡與茶、有機保健食品等，標榜要帶給觀展者一場健康「蔬活」盛宴。

台灣吃素人口逐漸攀升，據亞太素食聯盟估計，台灣素食人口已高達12%、80萬人，美國有線電視新聞網(CNN)更列舉台北為全球十大熱門蔬食之都，可見素食市場在台灣不容小覷。

「台中素食健康展」是中部地區最具規模且專業的素食有機暨健康產品推廣平台，今年展區規劃有：素食養生區、綠能有機區、健康產業區、政府形象區等四大主題。

會場邀集了來自全國各地近百攤素食業者共襄盛會，共同推廣天然健康素材，各地農會也設攤促銷農特產品，讓民眾可以買到美味又健康的優質農產品，還設置DIY活動，以寓教於樂方式請到多位廚藝專家現場料理教學。

台中市農業局委由台灣食在安心農產運銷合作社，集結台中市各農場為農業及生態的永續發展，並邀請德國Johannes等4人來台教授「太陽蜂巢」作法，吸引許多農友、老師及家長帶著子女參加。

台灣食在安心農產運銷合作社理事長巫建旺説，台灣現有養蜂作法使得蜜蜂越來越少，農友未來可以靠著「太陽蜂巢」自給自足，讓蜜蜂為農作授粉，不用再倚賴人工或養蜂人。

台灣食在安心農產運銷合作社今年初在東勢石圍牆酒庄，舉辦為期3天的「太陽蜂巢」研習，邀請來自德國的Johannes、Agata、Serena、Jared等4人傳授作法，讓民眾了解蜜蜂的奧秘。

在東勢經營有機香料農莊的許晉田說，經營農場需要養蜂以替農作授粉，但目前台灣養蜂的目的多在取蜜販售，若飼養方式不當，將使蜂群越來越少，農友被迫要以人工授粉等方式替代。

許晉田表示，「太陽蜂巢」是一種永續經營的觀念，讓蜜蜂生生不息，農友自然受益。

炎炎夏日來一碗檸檬愛玉最清涼解渴了，今年有來自南橫復興部落的愛玉一起參展，除了販售愛玉子與各式愛玉冰飲，也將舉辦多場愛玉專題演講，以及健康烹飪講座。

台安基金會的攤位還有來自部落各式各樣的新鮮農產，包含高山芋頭、脆梅、薑黃鮮蔬等，讓大家吃得開心，買得開心。

「2019台中素食健康展」最受消費者期待的活動之一，就是參展廠商提供最實際的優惠回饋給觀展民眾，許多熱門商品現買現折省很大，加碼再送「2019秋季台中國際旅展」貴賓券等，要讓民眾滿載而歸。

「2019台中素食健康展」今日起至6日母親節前夕，在台中世貿中心盛大登場。記者宋...
「2019台中素食健康展」今日起至6日母親節前夕，在台中世貿中心盛大登場。記者宋健生/攝影
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主辦的台中世貿中心以「蔬食養生愛地球」為號召，精選許多台灣好農好物，致力帶動飲食...
主辦的台中世貿中心以「蔬食養生愛地球」為號召，精選許多台灣好農好物，致力帶動飲食革新，傳遞台灣土地溫情。記者宋健生/攝影
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這項展會聚集超過60家廠商、100個攤位，有來自各地的特色蔬食料理與食材、在地農...
這項展會聚集超過60家廠商、100個攤位，有來自各地的特色蔬食料理與食材、在地農產、嚴選咖啡與茶、有機保健食品等。記者宋健生/攝影
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