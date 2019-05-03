掌管七港口的台灣港務公司 高階主管大搬風

2019-05-03 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



圖為高雄港自由貿易港區。 圖／台灣港務公司提供 分享 facebook

台灣港務公司為應業務需要及增進高階主管職務歷練，今（3）日宣布總公司和各分公司共有13位幕僚長以上主管異動，將於5月6日進行職務調整。

台灣港務公司指出，此次副總經理職務異動者計有4位，分別為總公司業務副總經理，由副總經理兼任台中分公司總經理鍾英鳳調任；總公司行政副總經理，由助理副總經理兼任高雄分公司副總經理王派峰調陞；台中分公司總經理，由副總經理兼任花蓮分公司總經理盧展猷調兼；花蓮分公司總經理，由總公司助理副總經理高傳凱調陞副總經理職務後兼任。

助理副總經理職務異動者計有4位，分別為總公司助理副總經理，由基隆分公司總工程司王錦榮調陞；基隆分公司副總經理，由該分公司主任秘書林素如調陞助理副總經理後兼任；台中分公司副總經理，由總公司研究委員陳武藏調任助理副總經理後兼任；高雄分公司副總經理，由總公司高級研究員劉秋梅調陞助理副總經理後兼任。

幕僚長職務異動者計有5位，分別為基隆分公司主任秘書，由該分公司港務長張溢源調任；基隆分公司港務長，由高雄分公司港務長陳榮聰調任；台中分公司主任秘書，由總公司執行長王國瑛調任研究委員職務後兼代；台中分公司港務長，由總公司企劃處資深處長蘇建榮調陞；高雄分公司港務長，由台中分公司主任秘書鄭淑惠調任。

港務公司強調，上述各主管其專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，透過此次輪調能為各港帶來新氣象，為港務業務注入新活水，相信在新的工作岡位上必能攜手共創優質營運能量，提升台灣港群之服務品質及國際競爭力。