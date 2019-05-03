北市釋出都更減稅大利多 徐佳馨：重要的是整合

2019-05-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市率全國之先，實施調降都更稅，並追朔自108年1月30日起適用，希望提高民眾參與都市更新意願，同時也鼓勵實施者朝向整合全體同意以協議合建方式實施都市更新。台北市議員徐弘庭指出，減稅是正向發展，但都更是關鍵，仍是整合，減稅加上機制簡化，才是真正創造誘因。

徐弘庭說，減稅確實在特定區塊上有影響，以實務上來看，增加某些區域的都更誘因， 他曾在會議議會中質詢 ，提出過多次，北市蛋黃區房子，像大安、中正區的房子，都更完相關的房屋稅、地價稅都變很重，形成蛋黃區沒有可能都更，現在減稅，確實拿掉一些絆腳石，但都更的挑戰還在，除了稅負調整，搬走了一個阻礙，但還有整合等都更阻力仍在。

都發局指出，目前北市都更的推案量，都更案目前送審有869件，核定377件，核定後施工完成有164件，若以戶數來算，共有1萬4294戶。至於目前能看出多少效益，都更處指出，都更是是申請制，的確需要整合，但減稅這些這些誘因，能促進整合。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨說，都更會卡住，第一個環節是地主和開發商之間因土地的價值有一些認知上的落差，這個比較麻煩，另外是住戶之間的意願，有人要的更多，有人是擔心都更後養不起新房，住不起，這是現階段的狀態，減稅是針對住戶這一塊，有效降低了未來房屋稅的負擔，契稅和土增稅則是未來要移轉的問題，對大多數都更戶來說，房屋稅減少的確增加更新意願。

但對部分地主來說，部分人過去繳納房屋稅是一、兩千元，但都更後變五、六萬，減半後也要兩、三萬，費用還是很高，且養房還有其他的費用，包括管理費等。據日本的統計，都更後有六成的原住戶無法再住回來。