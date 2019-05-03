杏一智慧物流上樑 鄭文燦：市府協助智慧物流設廠典範

2019-05-03 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天（3日）上午前往楊梅區楊湖路一段，出席「杏一自動化物流倉」上樑典禮時表示，世界衛生組織對於醫藥物流運送有新的規範，足見醫藥物流服務日漸重要。杏一董事長陳麗如是女性創業楷模，市府也將以服務設廠模式，落實到每個投資案，鼓勵更多企業投資桃園。

鄭文燦說，杏一醫療106年提出興建自動化物流倉投資申請案，選擇楊梅區設立醫療專業物流中心，市府以「單一窗口，全程陪伴」服務，提供環評、建照等程序協助，加速設廠速度，協助杏一未來將配送醫藥、保健等各項醫療用品，有效提升物流效率、品質及配送精準度，也成為桃園推動智慧物流成功的典範。

鄭文燦指出，桃園工業產值將近3兆，為全台最高，超過1800家物流業及高達1萬1000家的工廠數量，工業基礎深厚。市府積極改善投資環境，提供「單一窗口，全程陪伴」服務及多項優惠方案，包括：營運總部遷廠到桃園即可享受地價稅、房屋稅減免、員工教育訓練等。另外，在屋頂裝設太陽能板也可申請補助，歡迎各大企業設廠桃園，共同提升桃園產業經濟，創造更多就業機會。

桃園市議會副議長李曉鐘表示，半年前他參加「杏一自動化物流倉」動土典禮，當時就預祝工程一切順利，今天參加上樑典禮很開心，市府提供「單一窗口全程陪伴」的服務，鼓勵企業設廠桃園，並協助排除企業在籌備期間遇到的各項擔憂，讓企業安心投資，祝福「杏一自動化物流倉」工程順利完工，盡早成為桃園優秀的物流中心。

經發局長郭裕信表示，杏一醫療看好桃園投資環境，投資約12億元經費，選擇楊梅區設立醫療專業物流中心，興建地上 4 層、總樓地板面積達 2.5 萬平方公尺的全新智慧物流中心，規畫結合大數據資料庫及物聯網功能，導入節能環保、自動化及智慧化設備等全新智慧物流系統，有效提高作業效率及降低錯誤率。