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商店街發動第二波母親節優惠 業績估增三成

2019-05-03 08:59經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

母親節倒數計時，網路家庭（8044）旗下商店街首波活動告捷，並推出第二波母親節優惠，最大亮點包括超取不限次數45元，加上折扣券與紅利刷卡金直接折抵等。值得注意是，商店街今年熱銷商品出現新亮點，慢跑鞋擠進前五熱銷，打破長年以家電類、服飾、營養保健和美容保養品占據母親節熱銷榜的局面。

商店街個人賣場營運長黃淑琳分析，主因是近年來女性運動風氣盛行，平台上此類商品數量明顯大幅增加，也因此首度擠進母親節禮物的熱銷商品排行榜中。此外，其他熱銷商品包括美容保養、精品飾品、美容小家電，以及過節必備的母親節蛋糕。

黃淑琳也說，這樣的狀況很明顯可以看出，今年消費者大多以「實用性」作為送禮的最大考量，禮物挑選的種類也越來越趨多元，而擁有全台最多的商品物件量的商店街，絕對可以大大滿足想別出心裁給媽媽驚喜的消費者們；目前預估第二波活動銷售業績也將比前一波成長三到四成。

商店街第二波活動，延續首波天天發放限量折扣券及週週推折扣美妝保養商品；商店街開店推出累積消費滿1萬元送1000元現金折價券，24h到貨專區宅配0元免運與天天88折，至5月13日前，第二波活動搭配下單滿299元，取貨選擇7-ELEVEN與全家便利商店，運費優惠45元，不限使用次數。

個人賣場母親節第二波，兩大超商超取運費45元。圖／商店街提供
個人賣場母親節第二波，兩大超商超取運費45元。圖／商店街提供
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母親節網路家庭

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