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土地資產開發 成為大同最有利的後盾

2019-05-02 23:22經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同去年陷入財務危機，受到認列華映、綠能、尚志半導體虧，大同合併稅後淨損332.93億元，大同個體稅後淨損也達106. 43億元，虧損均再創新高。所幸大同土地資產雄厚，抵擋風暴，每股淨值沒有低於10元，站穩14.5元，但後續子公司的拖累，仍受到外界關注。

大同在92年依企業併購法，將原由公司持有不動產分割而設立尚志資產為100%子公司，以尚志資產籌措資金，充實大同營運資金有其合理性。

大同多次強調，因華映與綠能事件衝擊，面臨部分往來銀行緊縮授信額度或要求加速還款，遠超過大同既定還款金額。尚志資產出售房地取得資金，進而得以透過盈餘分配方式，充實大同實際資金，以因應其短中長期營運資金需求。

外界推估，大同應有超過40萬坪的祖產，以大台北地區為主，其中台北市中山北路總公司位居黃金地段，價值不菲，整體的大同土地資產開發價值上看高達千億元。

今年以來大同近來處分二筆台北市及新北市土地資產，帶進業外獲利分別約31億元及約61億元，合計高達百億元，成為有利的銀彈來源。

大同日前強調，處分其他土地資產，授權董事會，自107年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量，依照實際需求來處理。

分析師認為，「投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量」，將成為大同有利的護身符，畢竟台灣是島國，可利用土地的有限，土地價值往往高居不下，出售亦或開發都有可觀利可期，成為大同公司派最大、最有利的後盾。

大同華映

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