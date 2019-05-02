親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

捷運萬大線中和聯開案 大同申請優先投資開發

2019-05-02 23:21經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同代子公司尚志資產開發公告，尚志資產董事會通過捷運萬大線第一期LG07站捷運開發區3(中和聯開案)申請優先投資開發事宜。

大同2日表示，因配合捷運萬大線第一期LG07站 (捷運開發區3)場站開發事宜，尚志資產依與台北市政府簽訂「台北都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購協議書」規定，完成土地所有權移轉予台北市，台北市政府捷運工程局於107年12月18日公告本案捷運開發區3用地土地開發投資人甄選文件。

大同指出，為配合政府重大交通建設，進而達到資產價值活化，尚志資產將依甄選文件規定於108年5月3日前提送資格證明文件及開發建議書，以申請優先投資開發。

據了解，大同中和廠有5,000多坪土地，完成之後的捷運開發案將有可觀的利潤回饋，挹注大同的業外可期。

尚志資產是大同旗下百分之百擁有的子公司，也是大同業外的金雞母。大同在2日代尚志資產公告董事會決議發放108年度第1季現金股利達41.52億元，每股的股利達795.45元，預期對大同去年重大虧損將有補破洞的效益。

百年老字號的大同，今年以來透過尚志資產出售位在台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，預計處分利益約39億元，加上上一件脫手的土城建地6,000坪，合計將有121.78億元入袋，處分獲利高達百億元，成為大同業外最大收益來源。

大同最讓人津津樂道題材的是土地資產，外界推估應有超過40萬坪，又以大台北地區為主。大同土地資產雖是集團強而有力後盾，但也引來市場派覬覦。

分析師認為，大同土地資產豐厚，市場派看好資產的開發價值高，成為展開經營權大戰的誘因。例如，大同中和廠有5,000多坪土地原是大同電線電纜廠已遷去桃園，又如大同在新北市三峽廠的土地約4.7萬坪、桃園市家電二廠約4.4萬坪，雖尚未公開開發計畫，但土地面積均是萬坪以上，開發潛力利益不同小覷。

大同捷運

相關新聞

奢華高速客輪「藍鵲」 開通布袋-馬公航線

2019-05-02 20:38

空服將罷工投票 長榮提十大問：如何確保投票公正？

2019-05-02 18:44

亞洲首座Dyson Home科技家居體驗屋 台中新光三越亮相

2019-05-02 18:43

臺銀推出明仁天皇登基30周年紀念金幣

2019-05-02 17:26

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:32

淘帝-KY三箭齊發 首季獲利創同期新高

2019-05-02 13:18

減塑大作戰！ 超市龍頭年減450萬個塑膠購物袋

2019-05-02 12:46

Epson推全新高速商用文件掃描器 助提升辦公效率

2019-05-02 12:11

國際行銷諮詢服務2.0上線 塑膠原料廠商靠它打入歐洲

2019-05-02 12:11

腫瘤抗藥性有解 生華抗癌藥突出

2019-05-02 11:43

連鎖效應／薪獎激勵要有差別待遇

2019-05-02 01:45

業務最前線／找尋施力點 扭轉決策天秤

2019-05-02 01:45

趨勢觀察／振興經濟 人才為先

2019-05-02 01:45

管理錦囊／李森斌 有套「三變」管理學

2019-05-02 01:45

大師論壇／羅默談內生性經濟成長

2019-05-02 01:44

氣爆案善後…台化芳香烴廠 預定年底復工

2019-05-01 23:25

蓋新航廈、改善電力 桃機砸2,000億擴建

2019-05-01 23:22

王文淵 強調工安第一

2019-05-01 23:21

台廠回流 自陸進口增加

2019-05-01 22:59

旺季來了 海運美國線漲價

2019-05-01 22:59

台灣賓士熱炒AI…找明星助陣

2019-05-01 22:59

歐系豪車反攻 新款連發

2019-05-01 22:59

信義房屋獲CSR雙首獎

2019-05-01 22:59

林佳龍送勞動節大禮 中華郵政15噸以上貨車駕駛加薪

2019-05-01 18:57

創業之星14日決選 邀你觀戰

2019-05-01 00:37

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

汽油下週估連8漲 95每公升30.3元

2019-05-02 11:37

經長證實：2035禁售燃油機車計畫喊卡

2019-05-02 17:48

油價驚驚漲！ 汽油下周估連八漲加滿油箱得多花115元

2019-05-02 12:10

五月報稅 健保費不受2.4萬限制可全額列舉扣除

2019-05-02 12:33

又爆踩雷 一銀大陸分行傳出新增逾放

2019-05-02 17:51

沃旭決定投資了！即日起 這些台廠須每天加班趕交貨

2019-05-02 20:50

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

玉山Pi拍錢包 推重磅優惠

2019-05-02 02:25

林家由自然人轉為法人代表 節稅可觀

2019-05-02 01:06

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

投資最怕負心漢 這種基金可以當長期飯票

2019-05-02 14:43

央行第1季理事會揭秘 理事們討論調降利率這件事

2019-05-02 16:57

央行再祭「楊五點」說明我國匯率政策 沒阻升不阻貶

2019-05-02 18:42

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55

一銀廈門分行踩雷 3200萬自貸案列入逾放

2019-05-02 19:36

台灣大擁momo金雞母 外資調升目標價

2019-05-02 13:00

玉山銀 站穩點數生態圈龍頭

2019-05-02 02:25

考量市場機制 2035年新售機車全電動化暫緩

2019-05-02 21:02

研調：伺服器今年恐陷低迷

2019-05-02 14:39

董事長遭判刑3年6個月 板信：將上訴

2019-05-02 19:22

空服將罷工投票 長榮提十大問：如何確保投票公正？

2019-05-02 18:44

臺銀推出明仁天皇登基30周年紀念金幣

2019-05-02 17:26

奢華高速客輪「藍鵲」 開通布袋-馬公航線

2019-05-02 20:38

綜所稅開徵 網路申報躍增

2019-05-02 02:32

納稅義務人生前欠稅 遺產繼承人負責代繳

2019-05-02 02:32

張忠謀：台灣半導體是奇蹟 各界應珍視

2019-05-02 17:20

蔡力行獲頒交大榮譽博士 企業各界齊聚慶賀

2019-05-02 17:59

499之亂記憶猶新 電信三雄今年母親節冷靜促銷

2019-05-02 19:27

報稅前先查調所得 不怕漏報

2019-05-02 14:30

超微第2季產品全面成長 祥碩台積電可望受惠

2019-05-02 10:17

降清酒、味噌等關稅對日釋善意 政院盼入CPTPP

2019-05-02 11:55

最壞時刻已過？ 4月PMI終於重返擴張

2019-05-02 10:24

政府減稅紅包民眾有感！六甲區公所中午不打烊服務報稅

2019-05-02 11:05

安心吹哨！ 政院「揭弊者保護法草案」有哪些重點？

2019-05-02 11:31

內政部推都更 容積獎勵明確化

2019-05-02 15:50

2035禁售燃油機車計畫喊卡 沈榮津：尊重市場機能

2019-05-02 20:12

2大因素影響 全球伺服器Q2出貨年減幅度恐擴大

2019-05-02 11:56

趨勢觀察／振興經濟 人才為先

2019-05-02 01:45

研調：全球伺服器出貨陷低迷 今年成長恐創新低

2019-05-02 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top