捷運萬大線中和聯開案 大同申請優先投資開發

2019-05-02 23:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同代子公司尚志資產開發公告，尚志資產董事會通過捷運萬大線第一期LG07站捷運開發區3(中和聯開案)申請優先投資開發事宜。

大同2日表示，因配合捷運萬大線第一期LG07站 (捷運開發區3)場站開發事宜，尚志資產依與台北市政府簽訂「台北都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購協議書」規定，完成土地所有權移轉予台北市，台北市政府捷運工程局於107年12月18日公告本案捷運開發區3用地土地開發投資人甄選文件。

大同指出，為配合政府重大交通建設，進而達到資產價值活化，尚志資產將依甄選文件規定於108年5月3日前提送資格證明文件及開發建議書，以申請優先投資開發。

據了解，大同中和廠有5,000多坪土地，完成之後的捷運開發案將有可觀的利潤回饋，挹注大同的業外可期。

尚志資產是大同旗下百分之百擁有的子公司，也是大同業外的金雞母。大同在2日代尚志資產公告董事會決議發放108年度第1季現金股利達41.52億元，每股的股利達795.45元，預期對大同去年重大虧損將有補破洞的效益。

百年老字號的大同，今年以來透過尚志資產出售位在台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，預計處分利益約39億元，加上上一件脫手的土城建地6,000坪，合計將有121.78億元入袋，處分獲利高達百億元，成為大同業外最大收益來源。

大同最讓人津津樂道題材的是土地資產，外界推估應有超過40萬坪，又以大台北地區為主。大同土地資產雖是集團強而有力後盾，但也引來市場派覬覦。

分析師認為，大同土地資產豐厚，市場派看好資產的開發價值高，成為展開經營權大戰的誘因。例如，大同中和廠有5,000多坪土地原是大同電線電纜廠已遷去桃園，又如大同在新北市三峽廠的土地約4.7萬坪、桃園市家電二廠約4.4萬坪，雖尚未公開開發計畫，但土地面積均是萬坪以上，開發潛力利益不同小覷。