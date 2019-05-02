沃旭決定投資了！即日起 這些台廠須每天加班趕交貨

2019-05-02 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



離岸風電開發商沃旭（Orsted）於4月30日宣布對台做出「最終投資決定」，陸域工程並將於5月動工，沃旭產業鏈立即成軍。沃旭亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）今（2）日表示，包括中鋼、台朔重工、台船、星能等供應商，自即日起必須全力加班趕工，才能準時交貨。

此外，沃旭國產化產業關聯計畫及時獲經濟部同意，沃旭承諾，西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的風機機艙組裝廠提前於2021年設在台灣。沃旭並將出資6000萬元，成立產業輔導基金，擬委託金屬中心執行，輔導次級供應商、協助供應商培訓電焊人才，加快台灣的供應鏈茁壯。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化縣外海距岸35至50公里處，總裝置容量達900MW，預訂2021年併聯。沃旭將投資1650億元，並配合經濟部國產化政策，從風機塔架、水下基礎、電力設施、船舶製造、海事工程、到機艙組裝等，形成沃旭產業鏈，包括中鋼旗下興達海洋、台朔重工、台船、世紀鋼、星能、華城、穩晉等。

沃旭因為未拿到2018年躉購費率，先暫緩在台投資活動；之後，又因水下基礎及基椿採購不足，產業關聯計畫遲遲未獲通過，最後沃旭承諾提前至2021年設立機艙組裝廠，並成立6000萬元的產業輔導基金後，經濟部終於點頭。沃旭隨即與台電簽訂購售電合約，丹麥總公司並於4月30日做出最終投資決定。柏森文表示，這代表台灣供應商可以趕快進行生產，而原本暫緩的多項合作計畫將重啟。