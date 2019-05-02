國壽外溢保單結合米其林 走路21天抽米其林月餐券

2019-05-02 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



2019台北米其林指南」公布，有鑒健康與美食的同等重要性，國泰人壽再度跟米其林合作，結合外溢保單Cathay Walker走路健康活動，推出「Cathay Walker追星計畫」，要讓饕客們美食健康，一步到「胃」！ 只要一天步數達7,500步，單月21日(含)以上，就有機會抽中2019米其林月餐券，一人中獎兩人同樂。

國泰人壽宣布「Cathay Walker追星計畫」於即日起至6月30日止，個人或邀好友組隊均可參加，一指下載「國泰人壽APP」，註冊登入後點選左上角的Cathay Walker頁籤後，依照APP內指示設定後即可參加活動，前後操作不到3分鐘，方便又簡單。

此次任務分為個人和團體賽，「個人任務」只要一天步數達7,500步，單週5日(含)以上，就有機會抽全家500元兌換券；單月21日(含)以上，就有機會抽中2019米其林月餐券，一人中獎兩人同樂。此外也可以參加「團隊任務」，只要成功跟3-5位好友組隊，前200組就能獲得全家300元兌換券，團隊任務只要累積團隊總步數，即可抽全聯2,500元禮券、遠東SOGO 5,000元電子兌換券或台北-法國來回機票。