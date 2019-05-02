帝圖2019春拍創紀錄 「書法七言巨聯」105萬元落槌

2019-05-02 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣拍賣公司帝圖（6650）2日公布今年春拍紀錄。帝圖表示，專題形式拍賣策略奏效，拍品具備市場競爭力反映在拍賣營運表現，本次吸引較以往多出兩成競標牌登記人數；黃倬「書法七言巨聯」自5,000元一路追價至105萬元落槌，其中古代書畫生貨繼續受到市場追捧，接連創下台灣生貨新紀錄。

帝圖今年春拍於日前落幕，本次春拍呈獻「古董珍玩」、「近現代書畫」、「現代與當代藝術」三大專場，近現代書畫場次推出多個拍賣主題，包含台灣有史以來出現最多拍品的一次于右任140年盛大專題「曠代草聖—紀念于右任140 歲誕辰書畫文獻專題」等。

「小德軒舊藏」專場匯集近30件古代書畫，獲得場內藏家追捧，為場內一大亮點。乾隆御筆《行書再遊平山堂即景雜詠四首》節選由2萬起拍，叫價多口至300萬元落槌拍出。

本次春拍中的書法與古代書畫項目，同樣受到拍賣市場資金關注與追捧。李鴻章、曾紀澤、劉銘傳、左宗棠及何璟等人「晚清中興名臣致丁日昌信札」以340萬元落槌；弘一法師「書法」以200萬元落槌；于右任「草書錄自作詩四屏」以380萬元落槌，追價效應強勁。

帝圖表示，近現代書畫是帝圖拍場的優勢，林風眠「溪畔秋色」拍出350萬元；溥心畬「仿古山水冊頁十開」以560萬元落槌，顯示渡海名家創稿作品對新藏家預留增值空間。

中國文物藝術品類型拍賣公司將面臨提高拍品質量、追求拍品特色的競爭。台灣藏品當中品項佳、百萬元區間估價之精品，對於新入門藏家較具吸引力，較不受到國際買氣影響。此外，帝圖也開發和品項擴張，也著重在古董現代與當代藝術質量提升，近期表現卓越，古董珍玩專場「清乾隆 沉香御題詩香爐」拍至250萬落槌。