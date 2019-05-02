亞洲首座Dyson Home科技家居體驗屋 台中新光三越亮相
Dyson在台打造全亞洲首座Dyson Home科技家居體驗屋，在台中新光三越營運，如實還原家居情境，讓使用者進入到Dyson Home內，實際體驗Dyson全系列家居科技及完成任務的樂趣。
在Dyson Home科技家居體驗屋裡，除了專人導覧，還可透過體驗Dyson全系列科技如何解決生活上所面臨到的清潔問題，屋內主要有客廳、臥房兩大體驗區及數個科技展示區，1比1真實還原每位使用者家居生活中的起居環境。
Dyson表示，打造Dyson Home科技家居體驗屋的目的是瞭解，在真實的家居環境中，該如何正確使用Dyson吸塵器及清淨機，有效快速地解決人們日常忽略的清潔問題。現場也開放Dyson吹風機與造型器的體驗，讓消費者瞭解Dyson科技防止頭髮受到熱傷害及打造完美髮型的科學原理。
Dyson Home科技家居體驗屋首站來到台中新光三越一樓水舞廣場，即日起到5月19日止，消費者都可以在模擬真實居家情境的Dyson Home中，實際操作Dyson全系列科技。Dyson Home科技家居體驗屋共有六個體驗站可供消費者實際操作體驗，每完成一個體驗站挑戰就可在下載的App中獲得完成任務的電子章，集滿電子章即可獲得Dyson 限量好禮。歡迎親臨真實家居環境打造的Dyson Home，享現場活動優惠，並體驗Dyson全系列家居科技説明人們解決隱藏在生活中的問題的魅力。
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