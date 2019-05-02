亞洲首座Dyson Home科技家居體驗屋 台中新光三越亮相

2019-05-02 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Dyson在台打造全亞洲首座Dyson Home科技家居體驗屋，在台中新光三越營運，如實還原家居情境，讓使用者進入到Dyson Home內，實際體驗Dyson全系列家居科技及完成任務的樂趣。

在Dyson Home科技家居體驗屋裡，除了專人導覧，還可透過體驗Dyson全系列科技如何解決生活上所面臨到的清潔問題，屋內主要有客廳、臥房兩大體驗區及數個科技展示區，1比1真實還原每位使用者家居生活中的起居環境。

Dyson表示，打造Dyson Home科技家居體驗屋的目的是瞭解，在真實的家居環境中，該如何正確使用Dyson吸塵器及清淨機，有效快速地解決人們日常忽略的清潔問題。現場也開放Dyson吹風機與造型器的體驗，讓消費者瞭解Dyson科技防止頭髮受到熱傷害及打造完美髮型的科學原理。