空服員要罷工投票 長榮要求政府監督

2019-05-02 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空今（2）日表示，日前桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）舉辦罷工記者會，聲明即將舉辦對於本公司的罷工投票並全力籌備罷工行動，深表遺憾。公司除再度呼籲桃空職工能夠回到談判桌上理性協商，同時為維護公司、全體員工、股東、旅客之權益，已行文建請勞動部、交通部及桃園市勞動局，依法監督桃空職工對長榮航空進行之罷工投票應符合相關法令規範，並具體說明罷工投票程序、技術及各項細節。

長榮航空表示，絕對尊重民主投票機制，但是桃空職工對長榮航空進行之罷工投票，投票期間長達四週，如何確保投票程序之秘密、公正、不受任何不當干涉，例如：投開票所如何設置及管理？工作人員如何遴選？投票通知單與選票如何保管與分發？票匭夜間如何保管？圈票處私密性是否足夠？投票開始後是否應該停止宣傳活動？

尤其本次罷工投票係由桃空職工自辦選務，該工會之會務人員有無簽署保密協定？能否嚴守秘密、不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態之自由？以上種種相關措施及規定，桃空職工應對外說明，相關主管機關也應負起監督之責，有嚴謹的投開票規則所得到的投票結果，才能接受社會大眾的檢視。

另外，長榮航空每年皆有部分空服員離職，或轉至國內外其他航空公司任職，桃空職工如何確實掌握會員是否在職、及如何確認投票人之資格；再者，如何區分長榮及其他航空公司之票匭？桃空職工實應交代清楚，以免有所爭議。

長榮航空認為，交通運輸業具有高度公益性質，與全民生活有重要關聯，若罷工投票之規則及方式，有違反公平、公正之疑慮，中央主管機關就應該秉持勞資爭議處理法第54條第1項之意旨，針對此次罷工投票另行訂定解釋性之行政規則，並確實監督工會遵行。