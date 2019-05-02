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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

神車助陣!和泰車4月掛牌11,900台 市占率重回34%

2019-05-02 15:59經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

車市龍頭和泰車4月掛牌11,900台，仰賴兩款神車助陣，市占率重回34%，較去年同期增加17%，更較上月成長25%。Altis與RAV4兩款車掛牌數將近6,000台，不僅帶動和泰車的掛牌數， 更是台灣車市擺脫第1季低迷的最大功臣。

除了和泰車大躍進之進，福斯、福特與現代汽車的銷售也都有成長，在新車挹注之下，台灣車市買氣已漸回籠。

整體車市掛牌數與去年、前年車市高點時相當，更較上月成長，主要的原因仍是新車款上市，有效帶動市場需求，預期下月車市氛圍與今年相當。

車市和泰車
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