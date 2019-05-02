減塑大作戰！ 超市龍頭年減450萬個塑膠購物袋

2019-05-02 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對綠色和平走訪全台70家量販店、超市與超商通路進行的塑膠使用情形，各家賣場塑膠用量，排名第一的好市多，截至記者截稿前都未回應。統一超商表示，所使用的商品包裝皆合乎政府法令規範。全聯則回應指出，全聯不只在包裝上減塑，也一直鼓勵大眾一起減塑，自2018年推動雙北兩用購物袋以來，共較2017年減少450萬個塑膠購物袋。此外，全聯2018年整體使用可分解材質PLA替代PET等的個數也已超過6300萬個，較2017年增加超過1500萬個。

全聯表示，關於減塑的成果，全聯都會定期與環保署聯繫，目前精肉及鮮魚因為冷藏保存需要，由門市直接分裝處理的包裝使用的是可分解的PLA材質，部分由生鮮廠送到店內的必須使用保麗龍材質，以免包材變化影響肉品保存。其中魚肉的保麗龍包材是可以回收的。另，蔬果的部分也已經高達99%包裝盒皆使用PLA材質做包裝。

至於無法盒裝的蔬果，全聯則是改用裸賣。根據全聯統計，2018年裸賣的蔬果及糕點已超過5000萬個商品，相較2017年成長1.4倍。另無法裸賣的蔬果則會使用保鮮膜PE（可回收）及塑膠袋PET。

目前常溫麵包與吐司則是所有通路都使用OPP、CPP等可回收材質做包裝，全聯的冷藏蛋糕使用的是PET、PP等可回收材質，每個月也會定期回報使用量給環保署。

頂好超市同樣也自2018年元旦起在台北市及新北市的門市皆使用環保二次袋，並鼓勵消費者自備或購買頂好超市環保袋，環保購物推車，以降低塑膠使用量。針對賣場生鮮裸賣產品所提供塑膠袋，頂好超市則表示，是為了避免食品交叉汙染影響消費者健康，僅適用於裸賣蔬果、肉類和海鮮，但頂好超市也承諾，未來將規劃逐量減少塑膠使用量。