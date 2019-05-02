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Epson推全新高速商用文件掃描器 助提升辦公效率

2019-05-02 12:11經濟日報 記者張義宮╱即時報導

因應市場趨勢及商務辦公需求，全球影像科技創新領導品牌Epson今日推出兩款饋紙式的高速商用文件掃描器DS-870／DS-970，同時配備多項專業掃描科技，將掃描速度、紙質支援與操作體驗全面優化，打造新一代辦公室掃描利器，助力商辦族群有效提升作業效率。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，許多政府機構及企業單位正積極地進行數位轉型，將內部之紙本資料轉換以數位型態存檔的需求亦逐年增加，而如何將規格不統一、數量龐大的紙本資料快速、精確地進行掃描，更成為數位升級的首要課題。

Epson做為市場領導品牌，秉持『省、小、精』品牌核心理念，在研發中不斷追求細節的創新，欲提供給使用者更便利、高效且高C／P值的掃描產品。透過此次Epson兩台高階商用掃描器新品的上市，我們更預期將帶動整體商用文件掃描器的銷量，目標在2019年攻下商用掃描器二成市佔，維持整體掃描器第一的四成市佔率。

透過實際了解使用者在操作上的反饋，Epson因應市場需求打造高速商用文件掃描器DS-870／DS-970新品，以「快速、泛用、人性」三大升級特色，優化商用掃描器使用體驗。

現代社會講求工作效率，並藉由科技的進步不斷縮短重複工作的時間，數位化的概念與應用更已普遍融入大眾生活之中，自政府機關至民間企業，紙本文件與數位化文件需求同時存在，而長期來看，紙本文件有其正式效力與文書安全必要，而數位化文件則有節省歸檔空間與檔案管理存取快速便捷的優勢。

Epson全新高階商用文件饋紙式掃描器DS-870／DS-970，以「快速、泛用...
Epson全新高階商用文件饋紙式掃描器DS-870／DS-970，以「快速、泛用、人性」三大升級特色，打造新一代辦公室掃描利器。(圖：台灣愛普生提供)
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