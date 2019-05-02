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國際行銷諮詢服務2.0上線 塑膠原料廠商靠它打入歐洲

2019-05-02 12:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

外貿協會國際行銷諮詢服務上線兩年，輔導國內中小企業廠商行銷海外市場，為了提供更完整的服務，貿協娉請臺灣中小企銀董事長黃博怡等專家擔任外部顧問，推出2.0版，擴大諮詢領域，協助廠商更精準拓銷海外市場。

經濟部國際貿易局自2016年起委託貿協執行「中小企業國際行銷成長茁壯方案」，貿協於同年10月設立國際行銷諮詢中心，由具駐外經驗的貿協同仁擔任顧問，針對廠商個別需求提供一對一客製化諮詢服務。

貿協秘書長葉明水表示，至今已服務近1000家國內廠商，其中新南向市場廠商有700多家，占整體諮詢服務約75.8%；過去諮詢顧問都是貿協同仁，2.0版則增聘行銷、金融、法律、電商、物流等領域產學專家擔任客座諮詢顧問。

今天貿協特別邀請三家透過貿協國際行銷諮詢服務成功打入海外市場的廠商現身說法，其中宏力生化科技生產生物可分解塑膠顆粒，總經理王雲平表示，德國、法國和義大利等歐洲國家2017年起實施禁塑政策，宏力研發原料來自玉米的100%生物可分解塑膠原料及製品，運用貿協全球貿易大數據平台分析，找到目標市場，並透過貿協駐慕尼黑辦事處聯繫德國買主，成功拿到歐洲最大塑膠袋製造廠商的訂單，後續也透過貿協駐加爾各達辦事處，取得印度訂單。

還有一家福寶科技生產外骨骼機器人，在人口高齡化的市場極具市場競爭力，經過諮詢服務，分析產品競爭力和市場選定，建議前往新加坡，透過貿協駐新加坡台貿中心篩選潛在買主名單，並居間聯繫新加坡醫材認證主管機關，讓產品順利行銷新加坡。

外貿協會國際行銷諮詢服務升級2.0正式上路，增聘行銷、金融、法律、電商、物流等領...
外貿協會國際行銷諮詢服務升級2.0正式上路，增聘行銷、金融、法律、電商、物流等領域產學專家擔任客座諮詢顧問。圖/仝澤蓉攝影
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