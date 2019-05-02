腫瘤抗藥性有解 生華抗癌藥突出

2019-05-02 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



生華科（6492）臨床試驗合作夥伴澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心 （Peter MacCallum Cancer Centre ; PMCC） 近日發表一項重要研究成果，生華科新藥CX-5461單獨用藥不但能有效抑制對PARP抑制劑Lynparza產生抗藥性的腫瘤細胞，同時對鉑類化療藥物(Platinum)有抗藥性的腫瘤細胞亦具有療效。

PMCC進一步以CX-5461及Lynparza合併使用於卵巢癌的治療，大幅增加合成致死效果、顯著延緩抗藥時間，展現CX-5461具成為PARP抑制劑救援藥物及合併療法的潛力，而這項研究成果已經發表於國際專業生物醫學研究平台BioRxiv （https://www.biorxiv.org/content/10.1101/621623v1），生華科醫務長宋佳恩醫師同時也是這篇研究論文的共同作者。

目前運用DNA損傷修復的抗癌標靶藥物開發，PARP抑制劑為第一代DDR藥物，第一個核准上市，由阿斯特捷利康藥廠開發的Lynparza，早在2017年默克藥廠就以高達85億美元的天價買下Lynparza一半的分潤權利。

然而在臨床上發現，病患使用PARP抑制劑一段時間後就會產生抗藥性，另外如果對鉑類化療藥物（Platinum）無效的病患，使用PARP抑制劑也會效果欠佳，因此存在尚未被滿足的醫療需求。

在此次PMCC進行的高分化漿液性卵巢癌（HGSOC）小鼠PDX模型試驗中，CX-5461與Lynparza合併使用，相較於單獨使用Lynparza，不但顯著延緩抗藥產生，同時大幅延長小鼠的存活時間；另外CX-5461單獨使用，即可有效殺死對鉑類化療藥物（Platinum）產生抗藥性的腫瘤細胞。

根據Global Data的資料，PARP抑制劑在2018年的全球銷售金額是10億美元，預估到2024年全球銷售金額將達到58億美元。CX-5461若能順利開發成功，有望成為繼Lynparza後的重磅藥物。