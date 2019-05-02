台塑集團關注遲緩幼童 「早療觀摩研討會」開放報名

2019-05-02 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團旗下「王詹樣基金會」長期關注遲緩幼童發展，下個周末（5月18、19日）將舉辦「早療觀摩研討會」，發表與三所大學合作研發的5本學前融合教育指引及工作手冊，及建立4種符合台灣機構與幼兒園學前融合教育運作模式，希望可以引領台灣學前融合教育與國際早療發展潮流接軌。

王詹樣基金會透過新北市政府社會局及教育局協助，媒合有意願與機構合作推動學前融合教育的社區幼兒園，並與臺北教育大學、清華大學、長庚科技大學5位學者合作，於2017至2018年期間，優先輔導新北市8家身心障礙機構及幼兒園，提供該等單位融合教學策略，促進社區機構及幼兒園老師教學伙伴關係，不僅同步研發出5本學前融合教育指引及工作手冊，也成功建立4種符合台灣學前融合教育運作模式。

本輔導計畫結束後，也成功順利轉銜10位機構幼童到普通幼兒園就讀，於新的學期仍主動持續運作本融合運作模式，成效卓越。

為此，王詹樣基金會將於5月18及19日，在長庚大學舉辦「早療觀摩研討會」，將針對「學前融合教育實務指引手冊」及4種學前融合教育成功模式，邀請參與的三所大學5位學者，及8家機構、幼兒園親身分享融合教育的推動歷程及重要成果。

台塑企業暨王詹樣基金會，為能協助台灣學前融合教育與國際潮流順利接軌，從2017年展開「學前融合教育推動計畫」。希望建立符合台灣早療機構與社區幼兒園融合教育協作機制與在地運作模式，促進機構與社區幼兒園合作，增進合作規劃融合教育課程與實踐的實務經驗，及提升機構人員與幼兒園教保服務人員專業知能與學前融合教育品質。

台灣現狀針對就讀於幼兒園之發展遲緩幼童，幼兒園老師受限專業的差異，僅能仰賴縣市政府教育局每周一次甚至每月、每學期一次「學前巡迴輔導服務」，因巡迴輔導多採抽離教學，不但無法 達到融合的目的，且效果有限，幼兒園老師也無法參與輔導並提升其特教知能；而身心障礙機構教保人員則因著重幼童基本發展能力提升，加上幼教知能不足，不熟悉幼兒園的教學內容，未能將相關課程教學融入機構幼童的訓練目標，以致幼童無法在轉銜前做好充足的準備，導致轉銜幼兒園後，部份幼童有適應不良的問題。

另由於台灣學前教育及早期療育主管單位分屬教育及社政機關，機構與幼兒園長期因任務取向不同，未能建立良好的合作模式促使老師相互學習，以致幼兒園未能就近獲得身心障礙機構的特教支持，機構也缺乏與幼兒園共同規劃學前融合教育課程的實務經驗，導致發展遲緩幼童無法獲得優質的學前融合教育。

目前首要之務是要建立機構與幼兒園的合作機制與運作模式，協助老師具備特教、幼教知能，開發符合融合需求的課程與教材，才能有效提升台灣學前融合教育品質。