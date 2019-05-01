親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

涉殺岳父母伊拉克男是足球金童 曾奪日福井足球賽冠軍

科技部攜手中國醫大 推動尖端生技醫療國際聯盟

2019-05-01 18:19經濟日報 記者宋健生╱即時報導

為創造大學產學連結的產業價值，科技部今年攜手中國醫藥大學，共同推動「尖端生技醫療國際聯盟」GLORIA，歡迎生醫產業廠商加入國際產學聯盟行列，進一步提升產業國際競爭力。

根據這項計畫，將致力打造中部地區具國際競爭力的尖端生技醫療、微創精密醫材、智慧醫療輔具及新健康區塊鏈產業聚落。

中國醫藥大學「尖端生技醫療國際聯盟」計畫主持人江宏哲表示，中國醫藥大學暨醫療體系具有國際規模臨床試驗中心，研發能量充沛，曾榮獲2010年產學合作優質學校獎，因此科技部今年遴選中國醫藥大學共同推動「尖端生技醫療國際聯盟」GLORIA的全國大學之一。

對此，中國醫藥大學積極整合校內與醫療體系的研究能量，以生技製藥產業、微創醫療器材及智慧醫療輔具業、AI及區塊鏈跨領域結合三大利基，並鏈結國際生醫創業能量，在中部地區打造具國際競爭力的尖端生技醫療、微創精密醫材、智慧醫療輔具及新健康區塊鏈產業聚落。

江宏哲説，中國醫藥大學「尖端生技醫療國際聯盟」將提供聯盟會員在「細胞免疫等尖端、精準醫療」、「生技製藥產業」、「AI醫療智慧管理與科技應用」、「醫療器材及智慧輔具產業」與「新健康金融區塊鏈」所需相關研發平台。

同時培育優秀人才與產學研媒合服務，以加速台灣大健康產業推動開發高經濟價值的國際級生醫產品，吸引國內外投資，進而連結全球創新能量及MIT優質產品的國際市場競爭力。

中國醫藥大學產學合作處產學長余建志強調，「尖端生技醫療國際聯盟」服務團隊陣容堅強，禮聘前工研院生醫所長邵耀華、產業分析營運長徐光明、執行長吳致寛、生醫技術營運長陳勝欽等業界菁英專家，共同協助新創與技術開發中的會員公司。

余建志説，鑑於生技產業初期發展及人才培育不易，「尖端生技醫療國際聯盟」業界專家將提供企業服務、認證服務、商業行銷及產學合作等各項輔導，在會員公司發展過程中提供適切的支援及減少發展過程中損失，進一步達成產官學三方合作，創造共贏的新局面。

生技產業中國醫藥大學
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

桃空職工預計13日展開罷工投票 學者籲重返談判桌創雙贏

2019-05-01 13:52

專家：罷工陰霾成國內航空業心中無法承受的痛

2019-05-01 10:49

又有空服員要罷工 兩學者這樣看

2019-05-01 10:28

遠東新CSR 勇奪兩大獎

2019-05-01 00:56

遠東餐廚賽 培育軟食力

2019-05-01 00:51

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

長榮日支費 不比同業少

2019-05-01 00:46

遠見CSR榜 SOGO奪兩大獎

2019-05-01 00:42

創業之星14日決選 邀你觀戰

2019-05-01 00:37

長榮空服罷工 設兩道門檻

2019-04-30 23:48

行銷望遠鏡／事件行銷 遵循STP原則規劃

2019-04-30 23:42

趨勢觀察／文創園區強打體驗經濟學

2019-04-30 23:42

憲生說法／師法成功人士

2019-04-30 23:42

企業策略／台灣數位貨幣 飄起水花

2019-04-30 23:42

晟德轉投資 東曜將在港掛牌

2019-04-30 23:22

生技業出走海外 產業隱憂

2019-04-30 23:19

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

銀保監會：逾期90天的債權應歸為不良資產

2019-04-30 22:07

影／長榮空服5月啟動罷工投票 林佳龍：不到最後不放棄

2019-04-30 18:09

貿協黃志芳高雄開講 分享農產品打國際盃三大法寶

2019-04-30 16:28

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

中租攻印尼 拚年底設點

2019-04-28 23:43

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

老闆拿太多、員工拿太少 這三家上市櫃公司被點名

2019-05-01 10:50

上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02

馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00

綜所稅申報起跑 這4種人可望不用繳稅

2019-05-01 11:51

金金分離 彭雪芬辭新光金董事後下一個是...

2019-05-01 09:52

北一女學霸筆記熱賣 國稅局澄清：不會針對性查稅

2019-05-01 17:25

富邦第三代 蔡承儒任台灣大董事

2019-04-30 23:23

防堵理專挪用客戶資金 金管會要求訂理專十誡

2019-05-01 15:50

南韓衝刺非記憶體 PK台積電

2019-05-01 00:57

遭點名低薪 國巨回應了

2019-05-01 16:28

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

綜所稅申報現場直擊 民眾：降稅真的有感

2019-05-01 14:18

蔡承儒進入台灣大董事會 三代接班啟動

2019-04-30 19:41

摺疊手機市場 彭双浪：OLED面板不缺席

2019-04-30 21:03

不怕下雨！國稅局仍湧進報稅人潮 有人不到8點就到

2019-05-01 13:05

政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27

沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

聯發科毛利率 重回4字頭

2019-04-30 23:40

消費弱 Q1經濟成長率下修

2019-05-01 00:51

報稅第一天門庭若市 健保局一度當機塞車

2019-05-01 16:32

法人：聯發科營運 可望倒吃甘蔗

2019-04-30 23:35

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

十檔ETN掛牌 台股添動能

2019-05-01 01:18

影／報稅季開跑 國稅局出現人潮

2019-05-01 11:37

公司治理評鑑出爐 43家企業列名前5%

2019-04-30 23:25

三星OLED祕密武器 失去威力

2019-04-30 23:42

京城銀擬接手開發金持有證交所股票

2019-04-30 19:36

夏季用電高峰將至 經濟部：今年夏天不缺電

2019-05-01 11:57

報稅季開跑 留意新制變動

2019-05-01 00:51

報稅首日又是大排長龍 但不少人報完稅笑了

2019-05-01 15:48

晟德轉投資 東曜將在港掛牌

2019-04-30 23:22

500家企業獨董 資格將嚴查

2019-04-30 23:29

三星看旺手機 大立光樂

2019-05-01 00:58

名家觀點／AI風雲湧 靠12字箴言搶先機

2019-05-01 01:11

逢勞動節又首次採優化方案 報稅首日湧人潮

2019-05-01 13:39

金管會查獨董 鎖定500家公司

2019-05-01 00:30

理專有冒貸、亂賣商品等三大問題 金管會下令銀行防堵

2019-05-01 11:53

高通、蘋果和解 蔡力行不怕

2019-04-30 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top