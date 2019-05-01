科技部攜手中國醫大 推動尖端生技醫療國際聯盟

2019-05-01 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



為創造大學產學連結的產業價值，科技部今年攜手中國醫藥大學，共同推動「尖端生技醫療國際聯盟」GLORIA，歡迎生醫產業廠商加入國際產學聯盟行列，進一步提升產業國際競爭力。

根據這項計畫，將致力打造中部地區具國際競爭力的尖端生技醫療、微創精密醫材、智慧醫療輔具及新健康區塊鏈產業聚落。

中國醫藥大學「尖端生技醫療國際聯盟」計畫主持人江宏哲表示，中國醫藥大學暨醫療體系具有國際規模臨床試驗中心，研發能量充沛，曾榮獲2010年產學合作優質學校獎，因此科技部今年遴選中國醫藥大學共同推動「尖端生技醫療國際聯盟」GLORIA的全國大學之一。

對此，中國醫藥大學積極整合校內與醫療體系的研究能量，以生技製藥產業、微創醫療器材及智慧醫療輔具業、AI及區塊鏈跨領域結合三大利基，並鏈結國際生醫創業能量，在中部地區打造具國際競爭力的尖端生技醫療、微創精密醫材、智慧醫療輔具及新健康區塊鏈產業聚落。

江宏哲説，中國醫藥大學「尖端生技醫療國際聯盟」將提供聯盟會員在「細胞免疫等尖端、精準醫療」、「生技製藥產業」、「AI醫療智慧管理與科技應用」、「醫療器材及智慧輔具產業」與「新健康金融區塊鏈」所需相關研發平台。

同時培育優秀人才與產學研媒合服務，以加速台灣大健康產業推動開發高經濟價值的國際級生醫產品，吸引國內外投資，進而連結全球創新能量及MIT優質產品的國際市場競爭力。

中國醫藥大學產學合作處產學長余建志強調，「尖端生技醫療國際聯盟」服務團隊陣容堅強，禮聘前工研院生醫所長邵耀華、產業分析營運長徐光明、執行長吳致寛、生醫技術營運長陳勝欽等業界菁英專家，共同協助新創與技術開發中的會員公司。

余建志説，鑑於生技產業初期發展及人才培育不易，「尖端生技醫療國際聯盟」業界專家將提供企業服務、認證服務、商業行銷及產學合作等各項輔導，在會員公司發展過程中提供適切的支援及減少發展過程中損失，進一步達成產官學三方合作，創造共贏的新局面。