金馬賓館新展「禪色．向蕭勤致敬」登場 作品總價破2億
御盟集團永添藝術公司5月2日起至11月3日於金馬賓館當代美術館展出《禪色．向蕭勤致敬》特展，展出蕭勤大師在1960、1970、1980後的各時期經典畫作，共26幅，總價值初估超過新台幣兩億元。
永添藝術此次是與蕭勤基金會、法國巴黎吉美亞洲藝術博物館合作，今(1)日在金馬賓館當代美術館舉行開展儀式，特別邀請到當代藝術大師 蕭勤、倫敦藝術總監許劍龍以及巴黎大皇宮的執行顧問、現任巴黎盧森堡美術館館長 哲羅姆．努泰博士出席活動。
據了解，蕭勤大師羈旅海外近60年，2015年落腳台灣高雄，並成立「蕭勤國際文化藝術基金會」。豐富的文化融合以及極具東方性的抽象藝術享譽國際藝壇，在義大利米蘭全國雙年展、義大利威尼斯國際建築展、莫斯科M’Ars 當代美術館、比利時伊克塞爾博物館，以及上海美術館、北京．中國美術館等世界許多主要博物館皆展出過其作品。
並被紐約MoMA、大都會博物館、巴塞隆拿近代藝術博物館、國立台灣美術館等收藏，曾獲挪威國際版畫雙年展金牌獎、李仲生基金會藝術成就獎，2002年獲國家文藝獎美術獎，更證明其對國際現代抽象藝術舉足輕重的影響力。
本次金馬賓館分三個展間展出蕭勤大師在1960、1970、1980後的各時期經典畫作，共26幅，總價值初估超過新台幣兩億元。從中一窺蕭勤大師半世紀以來的人生經歷體現在藝術創作。
主展品「道之始2」以老莊思維、道家思想為主軸，大片留白的空間與書法似行雲流水的色面，與展覽主題「禪色」相應，襯托出在創作中既有的二元性-對立與協調，陰陽、虛實、動靜，亦強調「回歸心性，做內在的省思」。位於法國巴黎的吉美亞洲藝術博物館亦3月13至6月3日平行展出「禪色：蕭勤的繪畫」，向蕭勤大師致敬，堪稱一場集聚前瞻性與國際性的藝術對話，這也是蕭勤首次於法國博物館舉辦回顧展。
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