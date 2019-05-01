金馬賓館新展「禪色．向蕭勤致敬」登場 作品總價破2億

2019-05-01 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



御盟集團永添藝術公司5月2日起至11月3日於金馬賓館當代美術館展出《禪色．向蕭勤致敬》特展，展出蕭勤大師在1960、1970、1980後的各時期經典畫作，共26幅，總價值初估超過新台幣兩億元。

永添藝術此次是與蕭勤基金會、法國巴黎吉美亞洲藝術博物館合作，今(1)日在金馬賓館當代美術館舉行開展儀式，特別邀請到當代藝術大師 蕭勤、倫敦藝術總監許劍龍以及巴黎大皇宮的執行顧問、現任巴黎盧森堡美術館館長 哲羅姆．努泰博士出席活動。

據了解，蕭勤大師羈旅海外近60年，2015年落腳台灣高雄，並成立「蕭勤國際文化藝術基金會」。豐富的文化融合以及極具東方性的抽象藝術享譽國際藝壇，在義大利米蘭全國雙年展、義大利威尼斯國際建築展、莫斯科M’Ars 當代美術館、比利時伊克塞爾博物館，以及上海美術館、北京．中國美術館等世界許多主要博物館皆展出過其作品。

並被紐約MoMA、大都會博物館、巴塞隆拿近代藝術博物館、國立台灣美術館等收藏，曾獲挪威國際版畫雙年展金牌獎、李仲生基金會藝術成就獎，2002年獲國家文藝獎美術獎，更證明其對國際現代抽象藝術舉足輕重的影響力。

本次金馬賓館分三個展間展出蕭勤大師在1960、1970、1980後的各時期經典畫作，共26幅，總價值初估超過新台幣兩億元。從中一窺蕭勤大師半世紀以來的人生經歷體現在藝術創作。