專家：罷工陰霾成國內航空業心中無法承受的痛

2019-05-01 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國內的航空業者相繼陷入罷工陰霾，國內的航空專家也認為，航空業的經營外表看似風光，要經營的有聲有色是多艱難，罷工陰霾已成為國內航空心中無法承受的痛。

2016年國內發生史上第一次的空服員罷工，當時華航前董事長孫洪祥給員工一封信，道盡勞資紛爭對營運面將造成多大的困境。財經專家指出，勞方跟資方原本就站在不同的立場來看事情，資金在營運面的考量下，必須要注意公司治理與永續經營，還要兼顧全體同仁及股東權益，不能只有單一面向來思考，必需要全盤評估、面面俱到。

長榮航是民營企業沒有任何官方色彩，必須自負盈虧，面對勞方的要求，也在盡力拉近彼此的距離，決對無法認同禁搭便車的訴求，一再呼籲桃空職工能夠回到談判桌上，消弭歧見，罷工只會走向雙輸，期望能再度開啟一扇對話的門。

華航2016年走過罷工事件，雖然才短短一天，然而公司付出少無型的代價。當年度華航的獲利5.7億元，每股稅後純益0.1元；而2015年度華航的獲利還達到57.63億元，每股稅後純益為1元。

或許有人認為是大環不佳導致華航獲利縮水，然而就比較長榮航，2016年稅後純益為34.76億元，每股稅後純益為0.86元；獲利表現不錯，長榮航反應在當年度的年終獎金，3個月的年終獎金讓國內的航空業界望塵莫及。

華航、長榮航近四年獲利概況如下，

華航：

2018年獲利17.9億元、EPS：0.33元

2017年獲利22.08億元、EPS：0.4元

2016年獲利5.7億元、EPS：0.1元

2015年獲利57.63億元、EPS：1元

長榮航：

2018年獲利65.52億元、EPS：1.5元

2017年獲利57.52億元、EPS：1.31元

2016年獲利34.76億元、EPS：0.86元

2015年獲利64.36億元、EPS：1.61元

資料來源：股市觀測站等網路資料匯整，如有誤值請以公告為準