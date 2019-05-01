親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

天皇疼惜沖繩人？從火炎瓶到慰靈祭的「平成記憶」

五星飯店向親子市場靠攏 互動式音樂劇、實境體驗營夯

2019-05-01 10:38經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

近年來親子飯店大行其道，各式兒童主題客房如雨後春筍，顯示台灣生育率愈低，親子市場卻日益暢旺。五星級飯店看好商機，現在除了住宿，也將飯店餐飲和展演功能延伸到親子市場，包括實境體驗營、音樂互動劇場、親子手作課程等，即便沒有入住客房也能付費參加。

根據兒童福利聯盟統計，約4成的父母為「積極參與」陪伴家長，跟孩子一起進行遊戲，因此除了尿布、奶粉、服飾等基本用品外，父母也開始重視能夠與孩子強化互動及留下美好回憶的產品和服務，五星級飯店看好商機，去年開始透過飯店的餐飲和展演功能有不少新嘗試。

像是台北晶華酒店推出的「小廚師奇遇記」結合了3D投影科技、美食體驗與手作課程，從去年3月引進，因大受歡迎不斷延長檔期，並不斷增加活動內容;而六福旅遊集團則在台北六福萬怡酒店推出專為孩子設計的音樂互動劇場，去年締造近乎每場完售亮眼成績，今年再度加碼演出，。

六福旅遊集團去年8月推出「六福講堂」系列展演活動，將兩廳院國際級演出搬到飯店內，創造了國內前往飯店看表演的新潮流，吸引新客群走進飯店，尤其是12場寶貝親子系列，以近距離互動的表演方式受到家庭族群熱愛，今年與「愛玩親子藝術」再度攜手合作推出「愛玩職業 音樂變變變」活動，至7月14日止，於台北六福萬怡酒店超新星廳共有8場演出。

不同於傳統音樂會舞台與座位之間的遠距離，六福講堂的親子系列展演活動，民眾是以野餐墊方式席地而坐，自行帶著飲料及食物，活動氣氛輕鬆、快樂，而表演內容則融合知名樂曲及原創劇本，以生動有趣的故事呈現職業內容，讓孩子從中體會父母工作的辛苦，是專為孩子設計的互動式音樂劇場。

繼4月登場的演出「魔法小廚師」大受歡迎後，5月將演出「媽媽的秘密寶藏」，接下來還有「神奇的救火英雄」和「機師的空中歷險」等主題演出將陸續登場。

六福講堂推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席...
六福講堂推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席。（照片提供/六福集團）
分享

親子劇場
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

遠東餐廚賽 培育軟食力

2019-05-01 00:51

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

長榮日支費 不比同業少

2019-05-01 00:46

遠見CSR榜 SOGO奪兩大獎

2019-05-01 00:42

創業之星14日決選 邀你觀戰

2019-05-01 00:37

長榮空服罷工 設兩道門檻

2019-04-30 23:48

行銷望遠鏡／事件行銷 遵循STP原則規劃

2019-04-30 23:42

趨勢觀察／文創園區強打體驗經濟學

2019-04-30 23:42

憲生說法／師法成功人士

2019-04-30 23:42

企業策略／台灣數位貨幣 飄起水花

2019-04-30 23:42

晟德轉投資 東曜將在港掛牌

2019-04-30 23:22

生技業出走海外 產業隱憂

2019-04-30 23:19

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

銀保監會：逾期90天的債權應歸為不良資產

2019-04-30 22:07

影／長榮空服5月啟動罷工投票 林佳龍：不到最後不放棄

2019-04-30 18:09

貿協黃志芳高雄開講 分享農產品打國際盃三大法寶

2019-04-30 16:28

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

六角英式輕食店 今年再開3間

2019-04-30 14:30

乾杯海內外拚展店 搶當「世界燒肉王」

2019-04-30 14:30

長榮：空服員實質日支費沒有比同業少

2019-04-30 14:27

長榮罷工？ 設兩道門檻才會啟動

2019-04-30 14:26

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

全球首座紙材裝置藝術 正隆森隆活虎館再回收利用

2019-04-30 13:12

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

乾杯董事長平出莊司：拚全球多點布局 打造世界燒肉王

2019-04-30 12:42

長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

勞動局報告指長榮日支沒比同業少 工會：未算飛行加給

2019-04-30 11:30

空服員工會5月13日啟動投票：會有兩道成案門檻

2019-04-30 10:37

中租攻印尼 拚年底設點

2019-04-28 23:43

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

2019-04-30 13:12

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

富邦第三代 蔡承儒任台灣大董事

2019-04-30 23:23

蔡承儒進入台灣大董事會 三代接班啟動

2019-04-30 19:41

摺疊手機市場 彭双浪：OLED面板不缺席

2019-04-30 21:03

點數生態圈大戰開打！中信LINE Point點數取消限時點數

2019-04-30 17:18

沃旭終於做出決定！將投資大彰化東南及西南離岸風場

2019-04-30 17:27

馬英九批「反中」拖垮台灣經濟 國發會千字新聞稿回擊

2019-04-30 17:10

長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23

600億標雙子星不貴 于品海：這價格越南都找不到

2019-04-30 11:46

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

南韓衝刺非記憶體 PK台積電

2019-05-01 00:57

政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27

沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20

不要保人變呆人 金管會要銀行須每年通知保證債務情況

2019-04-30 18:10

沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

飲料數位化！寄杯送禮夯 電商猛卡位

2019-04-30 12:55

郭台銘提台灣經濟3目標 尹啟銘：從企業角度比較容易

2019-04-30 13:12

消費弱 Q1經濟成長率下修

2019-05-01 00:51

聯發科毛利率 重回4字頭

2019-04-30 23:40

長榮罷工？ 設兩道門檻才會啟動

2019-04-30 14:26

郭董演講 AI教科書、機器人Pepper搶鏡

2019-04-30 14:02

韓國瑜、郭台銘、朱立倫三人同台 探討台灣競爭力

2019-04-30 17:31

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

法人：聯發科營運 可望倒吃甘蔗

2019-04-30 23:35

報稅首日梅雨到 不想久候可線上先取號

2019-04-30 11:44

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

影／馬辦經濟論壇 韓郭朱會前交鋒

2019-04-30 18:32

全球顯示器面板Q1出貨量 京東方奪冠 友達第三群創第四

2019-04-30 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top