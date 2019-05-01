五星飯店向親子市場靠攏 互動式音樂劇、實境體驗營夯

2019-05-01 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



近年來親子飯店大行其道，各式兒童主題客房如雨後春筍，顯示台灣生育率愈低，親子市場卻日益暢旺。五星級飯店看好商機，現在除了住宿，也將飯店餐飲和展演功能延伸到親子市場，包括實境體驗營、音樂互動劇場、親子手作課程等，即便沒有入住客房也能付費參加。

根據兒童福利聯盟統計，約4成的父母為「積極參與」陪伴家長，跟孩子一起進行遊戲，因此除了尿布、奶粉、服飾等基本用品外，父母也開始重視能夠與孩子強化互動及留下美好回憶的產品和服務，五星級飯店看好商機，去年開始透過飯店的餐飲和展演功能有不少新嘗試。

像是台北晶華酒店推出的「小廚師奇遇記」結合了3D投影科技、美食體驗與手作課程，從去年3月引進，因大受歡迎不斷延長檔期，並不斷增加活動內容;而六福旅遊集團則在台北六福萬怡酒店推出專為孩子設計的音樂互動劇場，去年締造近乎每場完售亮眼成績，今年再度加碼演出，。

六福旅遊集團去年8月推出「六福講堂」系列展演活動，將兩廳院國際級演出搬到飯店內，創造了國內前往飯店看表演的新潮流，吸引新客群走進飯店，尤其是12場寶貝親子系列，以近距離互動的表演方式受到家庭族群熱愛，今年與「愛玩親子藝術」再度攜手合作推出「愛玩職業 音樂變變變」活動，至7月14日止，於台北六福萬怡酒店超新星廳共有8場演出。

不同於傳統音樂會舞台與座位之間的遠距離，六福講堂的親子系列展演活動，民眾是以野餐墊方式席地而坐，自行帶著飲料及食物，活動氣氛輕鬆、快樂，而表演內容則融合知名樂曲及原創劇本，以生動有趣的故事呈現職業內容，讓孩子從中體會父母工作的辛苦，是專為孩子設計的互動式音樂劇場。