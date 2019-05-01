親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

天皇黃櫨染：#D74B22，日本凡人的「絕對禁色」

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

小廚師奇遇記 晶華靠這招衝人氣

2019-05-01 10:26經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

全世界最小的廚師— Le Petit Chef，去年3月受台北晶華酒店之邀來台客座，在台灣的餐飲業界掀起一股實境體驗的旋風，也讓Immersive Dining （全感官用餐體驗）成為時髦饕客的新話題。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，小廚師奇遇記是晶華酒店過去一年以來非常受到歡迎的餐飲活動，從去年3月1日客座至今，共計15個月、900個餐期、近12,000個座位，每天的午、晚餐仍舊高朋滿座，訂位的人潮還是絡繹不絕，因此，晶華酒店不斷延長這項結合科技與美食的新奇活動。

報名實境體驗營的小賓客們在進入全黑幕的用餐空間並坐定之後，3D立體、身高約為5公分的小主廚就會慢慢的爬上餐桌，在桌面以及餐盤上展開香煎鴨肝可麗餅、爐烤龍蝦、焦糖米布丁、與冰淇淋的料理探索之旅，相貌栩栩如生、手腳伶俐可愛的小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的在餐盤上進行料理的烹調工作，故事內容高潮迭起、幽默不斷、還帶點冒險情節，十分受到兒童喜愛。

小廚師的料理大功告成之後，餐廳服務人員會邀請每位體驗的小賓客們穿上特製的小廚師圍裙、戴上廚師帽，與五星主廚進行一場互動式手作課程，送上可麗餅與冰淇淋，讓小朋友動動小手、妝點出獨一無二的甜蜜滋味。

吳偉正表示，Le Petit Chef是由來自比利時的科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media跨界創作的成果，他們將最新研發出來的3D裸視軟體、結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，打造出一整套新奇有趣的餐飲體驗。他們為每一道菜都設計出一段故事，藉由小廚師上山下海取得食材、在大海裡與章魚爭鬥、在雪地裡推起比自己還大的雪球等驚奇有趣的過程，去活化生硬的科技，讓消費者藉由自己最熟悉的用餐體驗，進一步去認識創意科技的無限可能。

小廚師奇遇記是晶華酒店過去一年以來非常受到歡迎的餐飲活動。（攝影/記者 嚴雅芳）
小廚師奇遇記是晶華酒店過去一年以來非常受到歡迎的餐飲活動。（攝影/記者 嚴雅芳）
分享
「小廚師奇遇記」結合3D投影科技、美食體驗與手作課程。（攝影/記者 嚴雅芳）
「小廚師奇遇記」結合3D投影科技、美食體驗與手作課程。（攝影/記者 嚴雅芳）
分享

晶華餐飲業冰淇淋
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

遠東新CSR 勇奪兩大獎

2019-05-01 00:56

遠東餐廚賽 培育軟食力

2019-05-01 00:51

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

長榮日支費 不比同業少

2019-05-01 00:46

遠見CSR榜 SOGO奪兩大獎

2019-05-01 00:42

創業之星14日決選 邀你觀戰

2019-05-01 00:37

長榮空服罷工 設兩道門檻

2019-04-30 23:48

行銷望遠鏡／事件行銷 遵循STP原則規劃

2019-04-30 23:42

趨勢觀察／文創園區強打體驗經濟學

2019-04-30 23:42

憲生說法／師法成功人士

2019-04-30 23:42

企業策略／台灣數位貨幣 飄起水花

2019-04-30 23:42

晟德轉投資 東曜將在港掛牌

2019-04-30 23:22

生技業出走海外 產業隱憂

2019-04-30 23:19

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

銀保監會：逾期90天的債權應歸為不良資產

2019-04-30 22:07

影／長榮空服5月啟動罷工投票 林佳龍：不到最後不放棄

2019-04-30 18:09

貿協黃志芳高雄開講 分享農產品打國際盃三大法寶

2019-04-30 16:28

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

六角英式輕食店 今年再開3間

2019-04-30 14:30

乾杯海內外拚展店 搶當「世界燒肉王」

2019-04-30 14:30

長榮：空服員實質日支費沒有比同業少

2019-04-30 14:27

長榮罷工？ 設兩道門檻才會啟動

2019-04-30 14:26

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

全球首座紙材裝置藝術 正隆森隆活虎館再回收利用

2019-04-30 13:12

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

乾杯董事長平出莊司：拚全球多點布局 打造世界燒肉王

2019-04-30 12:42

長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

勞動局報告指長榮日支沒比同業少 工會：未算飛行加給

2019-04-30 11:30

空服員工會5月13日啟動投票：會有兩道成案門檻

2019-04-30 10:37

中租攻印尼 拚年底設點

2019-04-28 23:43

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

快投保！長榮空姐要罷工 6月6日前買旅平險才有賠

2019-04-30 19:00

馬英九批太陽花學運為經濟罪人 黃國昌反擊「恬不知恥」

2019-04-30 21:00

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

2019-04-30 13:12

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

富邦第三代 蔡承儒任台灣大董事

2019-04-30 23:23

蔡承儒進入台灣大董事會 三代接班啟動

2019-04-30 19:41

摺疊手機市場 彭双浪：OLED面板不缺席

2019-04-30 21:03

點數生態圈大戰開打！中信LINE Point點數取消限時點數

2019-04-30 17:18

沃旭終於做出決定！將投資大彰化東南及西南離岸風場

2019-04-30 17:27

馬英九批「反中」拖垮台灣經濟 國發會千字新聞稿回擊

2019-04-30 17:10

長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23

600億標雙子星不貴 于品海：這價格越南都找不到

2019-04-30 11:46

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

南韓衝刺非記憶體 PK台積電

2019-05-01 00:57

政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20

沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51

不要保人變呆人 金管會要銀行須每年通知保證債務情況

2019-04-30 18:10

沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31

竹市第3家百貨收攤 SOGO站前店8月底熄燈

2019-04-30 23:06

開發金 明年配息將提高

2019-05-01 01:16

飲料數位化！寄杯送禮夯 電商猛卡位

2019-04-30 12:55

郭台銘提台灣經濟3目標 尹啟銘：從企業角度比較容易

2019-04-30 13:12

消費弱 Q1經濟成長率下修

2019-05-01 00:51

聯發科毛利率 重回4字頭

2019-04-30 23:40

長榮罷工？ 設兩道門檻才會啟動

2019-04-30 14:26

韓國瑜、郭台銘、朱立倫三人同台 探討台灣競爭力

2019-04-30 17:31

郭董演講 AI教科書、機器人Pepper搶鏡

2019-04-30 14:02

中信刷卡金額 今年衝6,000億

2019-05-01 01:16

長榮空服員罷工 八成同意才啟動

2019-05-01 00:47

法人：聯發科營運 可望倒吃甘蔗

2019-04-30 23:35

影／馬辦經濟論壇 韓郭朱會前交鋒

2019-04-30 18:32

瞄準科技人市場 全台最大迪卡儂在新竹開幕

2019-04-30 15:50

全球顯示器面板Q1出貨量 京東方奪冠 友達第三群創第四

2019-04-30 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top