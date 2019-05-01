小廚師奇遇記 晶華靠這招衝人氣

2019-05-01 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全世界最小的廚師— Le Petit Chef，去年3月受台北晶華酒店之邀來台客座，在台灣的餐飲業界掀起一股實境體驗的旋風，也讓Immersive Dining （全感官用餐體驗）成為時髦饕客的新話題。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，小廚師奇遇記是晶華酒店過去一年以來非常受到歡迎的餐飲活動，從去年3月1日客座至今，共計15個月、900個餐期、近12,000個座位，每天的午、晚餐仍舊高朋滿座，訂位的人潮還是絡繹不絕，因此，晶華酒店不斷延長這項結合科技與美食的新奇活動。

報名實境體驗營的小賓客們在進入全黑幕的用餐空間並坐定之後，3D立體、身高約為5公分的小主廚就會慢慢的爬上餐桌，在桌面以及餐盤上展開香煎鴨肝可麗餅、爐烤龍蝦、焦糖米布丁、與冰淇淋的料理探索之旅，相貌栩栩如生、手腳伶俐可愛的小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的在餐盤上進行料理的烹調工作，故事內容高潮迭起、幽默不斷、還帶點冒險情節，十分受到兒童喜愛。

小廚師的料理大功告成之後，餐廳服務人員會邀請每位體驗的小賓客們穿上特製的小廚師圍裙、戴上廚師帽，與五星主廚進行一場互動式手作課程，送上可麗餅與冰淇淋，讓小朋友動動小手、妝點出獨一無二的甜蜜滋味。