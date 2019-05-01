公司治理評鑑出爐 高鐵蟬聯排名前5%

2019-05-01 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣證券交易所已於4月30日公告第五屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司繼去年首次參加公司治理評鑑即獲得上市公司排名前5%之優異成績後，今年再度蟬聯排名前5%佳績，且榮獲「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%，再次證明台灣高鐵公司在營運績效、公司治理，以及企業社會責任各方面的努力成果深獲各界肯定。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，落實推動良好公司治理雖然是用功深而見功少的奠基工程，但這更是台灣高鐵未來邁入永續經營的堅強後盾。他要特別感謝公司主管與全體同仁，在董事會的帶領下齊心協力落實深化公司治理的推動；未來台灣高鐵將會持續關注公司治理及企業永續經營的趨勢，在公司治理方面不斷精進充實。

台灣高鐵公司因財務表現、獲利能力以及公司治理等方面績效卓著，自2016年上市以來，已先後被納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等指數之成分股，去年首度參與公司治理評鑑，即獲選上市公司排名前5%優良企業；去年6月參加社團法人中華公司治理協會舉辦之CG6011公司治理制度評量，並榮獲優等認證。

為使公司治理成效持續深化，去（2018）年9月，台灣高鐵公司在「公司治理推動委員會」下，又進一步成立四個工作小組，分別負責：公司治理規劃、誠信經營、企業社會責任以及環境永續。這次評鑑的結果，也印證了台灣高鐵在各方面的努力已經開花結果。