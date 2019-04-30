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銀保監會：逾期90天的債權應歸為不良資產

2019-04-30 22:07聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸銀保監會今天在官網公佈《商業銀行金融資產風險分類暫行辦法》，向社會公開徵求意見。《暫行辦法》明確指出，逾期超過90天的債權，即使抵押擔保充足也應歸為不良資產。

銀保監會表示，《暫行辦法》借鑒國際最新要求並結合國內監管實踐，對推動商業銀行加強信用風險管理有重要意義。

《澎湃新聞》報導，《暫行辦法》》主要修訂內容包括：

1.拓展風險分類的資產範圍，將風險分類對象由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產，對非信貸資產提出以信用減值為核心的分類要求，特別是對資管產品提出穿透分類要求。

2.提出了新的風險分類核心定義，《暫行辦法》要求商業銀行對非零售資產金融資產進行分類時，應以評估債務人的履約能力為中心，債務人在本行債務有5%以上分類為不良的，本行其他債務均應分類為不良。

3.《暫行辦法》明確把逾期天數作為風險分類的客觀指標，明確規定金融資產逾期後應至少歸為關注類，逾期90天以上應至少歸為次級類，逾期270天以上應至少歸為可疑類，逾期360天以上應歸為損失類。

《暫行辦法》實施後，逾期90天以上的債權，即使抵押擔保充足，也應歸為不良。同時，考慮到非零售債務人逾期90天以上所反映出的風險嚴重程度，規定同一債務人在所有銀行的債務中逾期90天以上債務已經超過5%的，各銀行均應將其債務歸為不良。 

4.細化重組資產的風險分類要求。根據「實質重於形式」原則，不再統一要求重組貸款必須分為不良，但應至少分為關注類。對於重組前已經不良的，要求重組後觀察期內不得上調為正常或關注類。同時，將重組觀察期由至少6個月延長為至少1年，在觀察期內採取相對緩和的措施，有利於推動債務重組順利進行。 

債務
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