山東已關停化工企業達568家 涉化肥塗料染料等企業

2019-04-30 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



山東省化工專項行動辦公室30日發布，已有濟南、東營、棗莊、臨沂、泰安、濱州、威海、煙台等八個城市，公告關停化工企業總數達到568家，涉及化肥塗料染料等企業。

山東省委機關報大眾日報集團旗下大眾網報導，為了處理「小、散、亂」化工企業，山東化工行業自2015年開始進行「山東省化工產業安全生產轉型升級專項行動」，除了組建高階化工產業工作專班，設立總金額人民幣300億元的三支產業基金，同時對原有199家園區進行重新認定，共完成6094家化工生產企業評級評價。

山東省宏觀經濟研究院戰略規劃所所長劉德軍表示，就省內目前的發展現狀來說，傳統產業占全部產業的70%，化工產業又占到傳統企業的70%，比重較大，化工企業分佈在全省各地，但按照園區分布的卻相對較少布局散亂；且多數化工企業根據資源優勢來布局，對環境的影響相對較大。

劉德軍指出，按照「山東省化工園區認定標準」要求，需對園區建設提出更高要求、並重新認定，隨後再以高標準推動化工企業入園，淘汰小、散、亂，實現產業集中、聚集的鏈條化發展，這是山東化工產業升級的必由之路。

從資本市場角度而言，山東持續的高壓態勢和關停力度，在過去兩年為規範的大化工企業的業績釋放創造了良好條件，一批規範的大化工企業如萬華化學、魯西化工、華魯恒升等，受益於政策在2017年、2018年都出現了大幅度甚至是翻倍式的業績增長。

齊魯石化總經理韓峰表示，作為石化企業，產生效益的過程中要向社會提供更加綠色，更加環保的產品，來滿足社會對石化產品的最大需求。

濟南某煉化公司相關負責人表示，透過裝置、設備設施的升級改造，安全與環保達到境內水準，裝置結構和產品分佈更加合理，不但盈利能力突出，也實現了綠色低碳、產品領先可持續發展。