日出茶太6月挺進黎巴嫩 還要進軍西班牙、冰島

2019-04-30 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



餐飲集團「六角國際」持續在全球市場開枝散葉，董事長王耀輝今（30）日透露，6月13日旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」將挺進黎巴嫩，7月15日揮軍西班牙、7月底前進冰島。王耀輝說，營運不利因素皆已消除，該認列的損失去年也都認列完畢，今年可說是全新出發，獲利肯定會超越去年。

六角今年股價表現神勇，年初還在70元以下，今日已漲至99元，離久違的百元大關僅剩一步之遙。

六角今天宣布成立新品牌「Engolili英格莉莉」，主打英式下午茶，鎖定客群為25歲到35歲的女性，大賺女人財。王耀輝說，六角在英國有30多家日出茶太，他到英國市場考察時，發現英國下午茶很適合台灣女性，因此決定進軍英式餐飲市場。

對於六角今年展望，王耀輝表示，持股74%、主要業務為代理日本知名連鎖餐飲品牌的子公司「王座」，去年因部分旗下品牌發展不如預期，毅然收掉，共損失6千多萬元；六角澳洲子公司也結束銷售牛肉麵及刈包，亦認列2千多萬元損失。

王耀輝強調，上述營運不利因素皆已消除，體質大為改善，加上營收占比高達八成的日出茶太，展店步伐不停歇，今年獲利一定優於去年。

日出茶太6月將挺進黎巴嫩首都貝魯特，緊接著要進軍西班牙及冰島。這是首個揮軍黎巴嫩市場的台灣餐飲業者。日出茶太透過全球授權的展店模式，快速在全球市場開疆闢土，目前在六大洲共40個國家地區，都能看到日出茶太的門市。

為何看好黎巴嫩市場？王耀輝解釋，日出茶太在沙烏地阿拉伯、卡達皆有門店。黎巴嫩近年政局穩定，經過一段時間的修身養性，經濟開始發展，對餐飲的需求提升。

六角去年稅後純益1.67億元，跟前年1.66億元持平。不過稅後純益4.46元，低於前年的5.02元。王耀輝解釋，這是因為2016年發行可轉換公司債（CB），債券持有人執行轉換成普通股，導致股本膨脹，稀釋每股獲利。

該檔CB已於今年1月到期，六角今年再發行一檔三年期的CB，金額為4.3億元，用途為償還六角併購大陸杭州瑞里餐飲公司，而向銀行借款的人民幣6千萬元。

至於六角子公司王座，擁有杏子豬排、段純貞、大阪王將、京都勝牛四個品牌。王耀輝說，每個品牌基本上都賺錢，但因為要負擔總部費用，導致獲利動能尚未完全展現。