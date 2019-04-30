韓國瑜：政府要服務人民 思維要轉

2019-04-30 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今（30）日在馬英九基金會舉辦的圓桌論壇上表示，各種產業都希望發展，政府要來帶動，因為我們（政府官員）站在金字塔頂端，我們不要作威作福，要服務人民，要把心態轉過來。

他說，他在市長選舉時說「貨出的去、人進的來，高雄發大財」，我沒高深的經濟學理，但我實地去看，高雄十個台北市大，四個新加坡大，結果看到香蕉餵豬，看到一個老闆的攤子由她女兒在顧，老闆卻在喝酒，以前一個月120萬，現在一個月六到八萬，賣的沒意思，因為人進不來，貨賣不出去，所以想到東西要賣得出去，人要進來，高雄才能發大財，這不是高深學問。

他認為，什麼是賺錢，東西賣出去就發大財了，升斗小民要安家立業，養家活口，所以他深深體會，結果造成很大回響，但這樣講能大富大貴嗎？不可能，我去觀察、思考，政府到底要幹什麼？以前會念書，狀元、榜眼、探花可以當官，我思考360行管359行，一開始當公務員競競業業，可是若干年後因循苟且，複雜的申請程序會不配合，我們（指官員）有問題，因為我們站在金字塔頂端，我們不要作威作福，要服務人民，心態轉過來，「現在什麼年代了還高高在上，一個工廠申請八年，八年抗戰都打完了」。

韓國瑜表示，各種產業都希望發展，政府要帶動，政府的改革非常迫切，像愛爾蘭，30年前的紐西蘭也勵精圖治，政府扮演最重要的角色，和企業家一起成長，「我跟高市府官員講，腰酸背痛像整骨師一樣，不通我來，申請程序繁複我來簡化，找不到土地，我來幫忙，一通百通，讓所有企業家不要有後顧之憂」。

他強調，我們怕官大學問大，企業不需你幫他搶訂單，因為業務的推動政府都沒辦法，為什麼要管，所以一旦腦袋打開，我們把巢做好，無後顧之憂，鳳凰休憩成展翅高飛，一隻比一隻飛得更好，這就是政府要做的。

另外，韓國瑜認為，我們要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，但台灣小孩沒有雙語，一點機會都沒有，台灣的未來，圍牆要全部拆掉，我們沒有圍牆，從內心開始，才能處處有機會，如果台灣再搭圍牆，未來發展會更辛苦。