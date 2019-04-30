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原本想退休 林祥生接任桃園機場公司總經理

2019-04-30 16:56聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司30日上午舉行行第3屆第5次臨時董事會，會中通過新任總經理林祥生就任案。臨時董事會後隨即舉行新、卸任總經理交接典禮，原兼任總經理的董事長王明德將印信交給新任總經理林祥生，交通部參事楊永盛監交。

林祥生接任桃機總經理後表示，2月間從教職退休後，原希望享受退休生活，沒想到人生這麼快就有驚奇轉變。他從2016年下半年開始擔任桃機董事，2年半來看到機場在旅客量快速成長下，機場公司維持營運的辛苦挑戰。

林祥生總經理指出，他相信眼前桃園機場所出現的問題，是谷底爬升的契機。在第3航廈興建同時，原本的第1、2航廈就應該要「彎道超車」，同步轉型為智慧機場，才能超越其他國際標竿機場。

林總經理認為，未來要強化機場非航空方面的商業收入，讓更多民眾不只是為搭飛機才來機場，願意到桃園機場休憩消費。例如台北車站已不再單純只具備交通運輸功能，更是民眾消費與享用美食的購物天堂。他希望機場公司能讓外界耳目一新，呼應林佳龍部長所說的「要讓民眾有感、接地氣」。

桃園機場公司董事長王明德表示，與林總經理是舊識，合作無間、溝通無礙，一個國際機場就是國家軟實力和硬體的綜合表現。桃園機場公司未來會持續在智慧、人性、安全、效率、品質、綠色永續等面向精進，將與林總經理共同努力，讓桃園機場公司成為國營事業的標竿，變成年輕人最希望進入的企業。

主持桃機總經理監交儀式的交通部參事楊永盛指出，林祥生總經理為公共運輸及智慧物流的專家，長期參與航空服務業評鑑，專研北部2040年航空計畫發展，未來要借重林總經理長才，打造桃園機場成為智慧機場，帶領國門邁向新的里程碑。

桃園機場公司30日舉行新卸任總經理交接典禮，原兼任總經理的董事長王明德（左）將印...
桃園機場公司30日舉行新卸任總經理交接典禮，原兼任總經理的董事長王明德（左）將印信交給新任總經理林祥生（右），由交通部參事楊永盛（中）監交。（桃園機場公司提供）
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桃園機場公司30日舉行新卸任總經理交接典禮，新任總經理林祥生（右）接任後，與桃園...
桃園機場公司30日舉行新卸任總經理交接典禮，新任總經理林祥生（右）接任後，與桃園機場公司同仁握手致意。（桃園機場公司提供）
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