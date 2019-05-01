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信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00文／ 李如慧

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任雙獎，(右)劉元智總經理自(左)經濟部部長沈榮...
信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任雙獎，(右)劉元智總經理自(左)經濟部部長沈榮津手中獲此殊榮。 圖／信義房屋 提供
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第十五屆《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR, Corporate Social Responsibility）大調查於4月30日舉行頒獎典禮，長期深耕企業社會責任的信義房屋再度脫穎而出，榮獲「CSR大調查服務業組」首獎及「教育推廣組」首獎；這也是信義房屋2019年繼榮獲「亞洲永續報告獎ASRA」及「全球企業社會責任獎｣之後，再獲遠見雜誌CSR獎雙首獎殊榮，顯見信義房屋長期堅持企業社會責任的創新力及執行力再次受到國內外的肯定。

《遠見雜誌》評審團指出，信義房屋已是去年服務業首獎，今年蟬聯，明年若再得首獎，將擠身最高桂冠的年度榮譽榜，非常令人期待。信義房屋總經理劉元智表示，信義房屋依據六大永續原則發展服務，依照策略目標不斷創新，鑑別出可能之衝擊與風險整合至核心業務，由外而內的尋求以核心價值出發的新商業機會，滿足利害關係人之需求。

信義房屋能夠蟬聯「CSR大調查服務業組」首獎，主辦單位認為主要是能明確鑑別六大利害關係人(顧客、同仁、股東、社會國家、自然環境、供應商)對應信義房屋所關注的議題，且有實際作為，同時也對周遭環境及社會具有高度正向影響力，而更難能可貴的是信義房屋多年耕耘高難度的企業倫理議題，不只投入資源多，且行動面向廣，蟬聯桂冠實至名歸。

信義學堂舉辦企業倫理講座，將企業倫理觀念推廣至社會大眾，多元管道並進以培育更多對...
信義學堂舉辦企業倫理講座，將企業倫理觀念推廣至社會大眾，多元管道並進以培育更多對企業倫理認同的新世代。 圖／信義房屋 提供
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有鑑於國內企業倫理教育資源不足，自2004年起信義房屋於大專院校啟動企業倫理紮根計畫，鼓勵教師研發教案等多項活動，藉由學校教育輔以實際案例，讓所有未來的專業經理人都能「從心出發」，徹底了解企業倫理的重要性，進而落實在企業營運上。信義房屋更時時將倫理意識向全民擴散，舉辦信義學堂企業倫理講座，將企業倫理觀念推廣至社會大眾，多元管道培育更多對企業倫理認同的新世代，榮獲年度傑出方案「教育推廣組｣首獎可說是十多年來努力的成果。

秉持「以人為本」的精神，信義房屋認為企業要能夠永續經營，「人｣絕對是至高關鍵，除了堅持自我培育人才，絕不挖角的經營理念外，對於同仁的照顧更是不斷升級，例如第二胎12萬元補助、三節全國門市休假、5+5方案、「信福幣｣制度…..等，不只照顧同仁，也鼓勵更多年輕人對於職涯多一些的探索，多一些的自信，創造真正信義的社會。

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