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貿協黃志芳高雄開講 分享農產品打國際盃三大法寶

2019-04-30 16:28聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

為加強農會外銷農產品知識，提昇農會員工技能，外貿協會董事長黃志芳今天在高雄開講，出席由高雄市農會主辦，中華民國農會輔導，針對高雄市各地區農會總幹事，推廣部和供銷部舉辦「各級農會108年度農產品外銷講習會」。會中由黃志芳及貿協同仁就農產品外銷業務、如何進入日本市場、東南亞及中國市場進行簡報交流及分享。

黃志芳以「台灣農產品如何打國際盃?」為題，和與會者近100名各地農會總幹事進行分享。表示農業是產業，就像半導體、面板、智慧機械及自行車一樣，是個重要產業，而產業則須自生產➔行銷➔市場➔通路端及品牌的建立一系列佈局，值得大家來重視。

黃志芳提出三項主軸，做為農產品產業推廣的策略及主軸，第一用科技業精神生產，第二用

LV手法行銷，第三嚴格管控生產端，通路交給貿協。他以毛豆出口至日本為例，台灣的毛豆佔日本市場40%，而這樣的好成績也是經過一番的努力，日本市場講究一致性規格，一個豆莢只能有二顆豆，而台灣業者用科技的品質管控方法，符合日本市場需求及規格，終於打開毛豆進入日本市場的好成績。

另外，有科技業背景的微熱山丘許董事長，以科技業精神生產鳳梨酥，在日本東京表參道，以LV精品時尚手法行銷產品，也成功進入日本市場引領風潮及話題。台灣的農產品有競爭力，技術一流，生產端管控好，通路就交給貿協。

黃志芳說，台灣擁有緯度適中的地理環境，產品多元的優勢及技術優良的利基，用科技業精神生產，用LV手法行銷及嚴格管控生產。我們絕對有條件成為農產品的出口大國。

高雄市農會理事長蕭漢俊則表示，外貿協會在全球有63個外館，農會與貿協密切合作，借重貿協的視野及角度，導入大數據，相信未來將帶動台灣農業進入新境界。

外貿協會表示，與農委會及經濟部國貿局密切合作，農產金三角，今年度規劃多項國內外農產拓銷活動、邀請進口商來台及開發國際通路，未來將與各縣市政府及農會密切配合打拚，了解大家心聲及問題，而貿協也依據農會需求，安排農業考察，國內研習課程等，希望能將新的觀念介紹給各農會，與大家一起為台灣農產外銷而打拼。

貿協董事長黃志芳(前排正中)與高雄市農會理事長蕭漢俊(後排左4)等各級農會總幹事...
貿協董事長黃志芳(前排正中)與高雄市農會理事長蕭漢俊(後排左4)等各級農會總幹事合照。貿協提供
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貿協董事長黃志芳對高雄市各級農會108年度農產品外銷講習會開講。貿協提供
貿協董事長黃志芳對高雄市各級農會108年度農產品外銷講習會開講。貿協提供
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