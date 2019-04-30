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瞄準科技人市場 全台最大迪卡儂在新竹開幕

2019-04-30 15:50經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

全台灣最大迪卡儂商場現身新竹囉，今（30）日盛大開幕。為了滿足新竹 運動愛好者的需求，迪卡儂除了規劃1,500坪的賣場空間，比台中南屯旗艦店還要大上300坪 ，三樓更有超過1,800坪的運動空間，包含籃球場、跑道、乒乓球場、足球體驗區等，提供愛 好運動的新竹民眾，新的運動休閒、親子娛樂的好去處。

迪卡儂新竹店今天在新竹市長林智堅的見證下，剪綵開幕。 為了象徵迪卡儂運動運動商場與在地的結合，新竹店的剪綵儀式同時融合運動與科技的元素，由團體運動的表徵—足球為始，隨著足球冉冉升起，代表迪卡儂與新竹市政府的整體 合作蒸蒸日上，將共同射出一記記漂亮得分，替新竹在地創造更多樣的生活機制，打造更多跨領域的可能!。

迪卡儂表示，新竹店預計招募上百位喜愛運動的迪卡儂人，他們將承襲迪卡儂一貫的理念—『讓人人都能輕鬆的享受運動的樂趣』，並持續提供超過60項運動、5,000種的高CP值產品，相信能滿足新竹民眾。

近年來台灣運動風氣蓬勃發展，為了提供運動愛好者更進一步的服務，迪卡儂這次選擇落腳新竹，希望傾聽在地運動者的需求，將這個空間當做一個平台，邀請運動者、產品製造商、 運動服務的供應商夥伴一同打造最適合新竹民眾的場域。

迪卡儂於2012年在台中南屯開設第一家旗艦店之後，持續尋找合適地點，讓每個台灣人都有 機會輕易地享受運動。新竹店是迪卡儂在台灣成立的第13家店、第3家自建店，同時也是台灣最大的實體店面。

全台灣最大的法商迪卡儂運動品牌量販店於新竹市慈雲路盛大開幕，除了規劃1,500坪...
全台灣最大的法商迪卡儂運動品牌量販店於新竹市慈雲路盛大開幕，除了規劃1,500坪的賣場空間，三樓更有超過1,800坪的運動空間，包含籃球場、跑道、乒乓球場、足球體驗區等。記者李珣瑛／攝影
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全台灣最大的法商迪卡儂運動品牌量販店今(30)日於新竹市慈雲路盛大開幕。竹市府／...
全台灣最大的法商迪卡儂運動品牌量販店今(30)日於新竹市慈雲路盛大開幕。竹市府／提供
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迪卡儂新竹店今天在新竹市長林智堅（中）的見證下，剪綵開幕。 。竹市府／提供
迪卡儂新竹店今天在新竹市長林智堅（中）的見證下，剪綵開幕。 。竹市府／提供
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足球林智堅
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