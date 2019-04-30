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台塑與台北大學合作 啟動Formosa宜蘭樂活圈亮點計畫

2019-04-30 15:41經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台塑企業4月30日宣布與台北市立大學市政管理學院共同合作「Formosa宜蘭樂活圈亮點規劃、行銷及景觀改善計畫」，期望透過不同專業領域的學生，運用學校所學的知識及理論，對於龍潭湖地區豐富的人文地產等資源，提出合宜的規劃方案，促使社區再生發展。

台塑企業總管理處協理林振添指出， 在2018年底台塑企業透過舉辦Formosa樂活盃宜蘭生態路跑活動，吸引將近4000名跑友及民眾共襄盛舉，促進地方觀光活動，緊接著在今年，延續善盡企業社會責任及地方共榮的目標，台塑企業以Formosa樂活圈專案攜手臺北市立大學市政管理學院，啟動產學合作計畫，由市政管理學院邱英浩院長整合3個學系師生，開設共通課程，將都市計畫、都會產業、行銷及衛生福利等不同專業的學生分組，前往宜蘭龍潭湖地區進行實地考察研究，找尋問題並提出改善方案，進而強化企業、學校與在地連結，改善社區發展議題。

林振添表示， 為展現台塑企業對於此次產學合作計畫的重視，特於今日下午與臺北市立大學市政管理學院共同舉辦產學合作備忘錄簽訂儀式，象徵雙方合作的第一步。本次產學合作內容包括一、對龍潭湖地區整體規劃或亮點開發提出建議，二、針對特殊景點、商家或社區提供改善建議，三、針對龍潭湖風景區特色景觀、土地使用及產業發展提出建議。

市政管理學院邱英浩院長也表示，本次合作是學校首度與台塑企業合作，在得知Formosa樂活圈專案推動理念後，就很有興趣想跟台塑來合作，這次我們以宜蘭龍潭湖為基地，分別對這邊的環境、景觀、都市設計、都市計畫做全面性的討論，學生可以從中間學到滿多東西的，藉由理論與實務的結合，希望可以對龍潭湖地區及Formosa宜蘭樂活圈專案，提出不一樣的創新提案及亮點改善計畫。

台塑企業攜手台北市立大學產學合作。台塑企業總管理處協理林振添(右)、台北市立大學...
台塑企業攜手台北市立大學產學合作。台塑企業總管理處協理林振添(右)、台北市立大學市政管理學院院長邱英浩院長(左)。記者黃淑惠／攝
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台塑產學合作都市計畫
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