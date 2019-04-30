長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會舉行記者會，宣布發動長榮航空空服員罷工的時程，並提出邀約總統蔡英文及交通部長林佳龍對話，協調開放勞資對等協商。記者林俊良／攝影 分享 facebook 桃園市空服員職業工會與長榮航空勞資爭議越演越烈，交通部長林佳龍今受訪表示，長榮空服員罷工已經進入投票，但還沒到罷工這一步，期待勞資雙方能繼續協商，在勞工行使罷工權的同時兼顧乘客權益，交通部會會同勞動部持續溝通，「不到最後一刻我們不會放棄！」

長榮昨晚公布桃園市政府入廠查核長榮航空日支費成本結構的報告，指長榮實質日支費並沒有比同業的華航少，工會今反擊稱公司將早餐費、年終獎金等非正常性薪資全計算入年薪，但若看飛行加給、國假出勤給薪等，就比華航少，勞資雙方火藥味越來越濃。

桃空職工今表示，這次罷工投票，長榮分會將自5月13日投票到26日，華航分會則從5月27日開始投票，其他航空公司會員從6月3日投票至6月6日，並設置兩道門檻，其一是會取得全體會員過半同意，其二是長榮會員同意罷工必須至少要有8成。目前還規畫在6月4日舉辦空服員大遊行。長榮航空對此則深表遺憾，但仍表達協商大門永遠敞開，呼籲桃空職工能夠回到談判桌上。

對於長榮空服員將舉辦罷工投票一事，林佳龍受訪時表示，相信長榮員工以長榮航空為榮，他也看到勞資雙方經過多次調解，雖然沒有共識，啟動了罷工程序，但還有希望，期待勞資雙方都能夠繼續協商。

林佳龍還說，在勞工行使罷工權的時候，也要考慮到乘客權益，相信對長榮勞資雙方應是共同目標，一個那麼有競爭力的公司，我們期待他盡各種努力。交通部雖不是勞資爭議的主管機關，但作為中央目的事業主管機關，會會同勞動部、桃園市勞動局繼續促進溝通，不到最後一刻不會放棄努力，也期待國人做好準備，萬一真的展開罷工，能夠維護自身權益，也希望長榮能做好萬全應變計畫，維持飛航安全、維護旅客權益。

林佳龍表示，他看到長榮勞資雙方都非常理性，工會訴求都應該被聽到，希望雙方能各退一步，畢竟罷工後可能兩敗俱傷，對長榮的形象跟競爭力也會有所影響。