涼夏商品買氣升溫 創業家推「夏季早鳥家電」專區

2019-04-30 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



隨著夏季腳步近，近日全台氣溫不斷攀升，北部近一周更曾飄破35度高溫，帶動夏季消暑商品買氣提前增溫，涼感家電銷量更達到倍增。創業家兄弟（8477）觀察旗下生活市集數據，表示「冷氣」、「風扇」、「移動式冷氣」、「水冷扇」等家電商品，已躍升網友近期熱搜標的，搜尋度單週內皆大幅飆升超過三倍，顯示民眾對於炎熱的氣候有感。

看準消暑商機提前發酵，創業家今（30）日宣布推出「夏季早鳥家電」專區，精選各式消暑家電、生活家電、廚房家電等共超過百樣熱門商品全面下殺三折起，不限消費金額通通免運送到家。生活市集另也自5月1日至31日，同步與多方金流夥伴合作推出銀行刷卡回饋。

生活市集數據指出，眾多商品以「DC風扇」、「移動式空調冷氣」為最熱銷兩大品類，近期銷量皆呈現倍增趨勢。創業家觀察，由於環保節能意識逐漸受重視，帶動兼具節能省電功效的DC風扇相當熱賣，以14到16吋、7片扇葉的機種最受青睞，熱銷價格帶則落在2,000元以內。