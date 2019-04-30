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涼夏商品買氣升溫 創業家推「夏季早鳥家電」專區

2019-04-30 14:31經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

隨著夏季腳步近，近日全台氣溫不斷攀升，北部近一周更曾飄破35度高溫，帶動夏季消暑商品買氣提前增溫，涼感家電銷量更達到倍增。創業家兄弟（8477）觀察旗下生活市集數據，表示「冷氣」、「風扇」、「移動式冷氣」、「水冷扇」等家電商品，已躍升網友近期熱搜標的，搜尋度單週內皆大幅飆升超過三倍，顯示民眾對於炎熱的氣候有感。

看準消暑商機提前發酵，創業家今（30）日宣布推出「夏季早鳥家電」專區，精選各式消暑家電、生活家電、廚房家電等共超過百樣熱門商品全面下殺三折起，不限消費金額通通免運送到家。生活市集另也自5月1日至31日，同步與多方金流夥伴合作推出銀行刷卡回饋。

生活市集數據指出，眾多商品以「DC風扇」、「移動式空調冷氣」為最熱銷兩大品類，近期銷量皆呈現倍增趨勢。創業家觀察，由於環保節能意識逐漸受重視，帶動兼具節能省電功效的DC風扇相當熱賣，以14到16吋、7片扇葉的機種最受青睞，熱銷價格帶則落在2,000元以內。

另，創業家也說，部份民眾因租屋在外、不便安裝冷氣，亦或是如廚房、客廳等半開放式空間，皆會傾向選擇機動性高、容易搬運且價格相對實惠的移動式冷氣，深受小資族、租屋族喜愛，熱銷品牌包含德國JJPRO、ZANWA晶華、Anqueen等，而採購價格區間多在9,000元至1萬1,000元間。

看準消暑商機提前湧現，生活市集推出「夏季早鳥家電」專區，專區商品全面免運下殺三折...
看準消暑商機提前湧現，生活市集推出「夏季早鳥家電」專區，專區商品全面免運下殺三折起。圖／創業家提供
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