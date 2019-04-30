SOGO新竹站前店 8月31日熄燈

2019-04-30 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



遠東 SOGO 百貨新竹站前館今（30）日宣布，由於租約到期，加上商圈生態異動，將於今年8月31日停止營業，請舊雨新知至位於中央路之遠東 SOGO百貨Big City 館，體驗更優質的購物服務。

遠東SOGO百貨表示，對於在新竹站前館購買的商品如有任何疑慮，請於每 日上午11時至21時30分，致電免費服務專線 0800-212-002，將由專人服務。