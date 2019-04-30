桃園國際機場公司新任總經理林祥生 今就任

2019-04-30 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園國際機場公司今（30）日舉行第三屆第五次臨時董事會，會中通過新任總經理林祥生（右）就任案。 圖／桃機公司提供 分享 facebook

桃園國際機場公司今（30）日舉行第三屆第五次臨時董事會，會中通過新任總經理林祥生就任案。

林祥生致詞時表示，2月從教職退休後，原希望享受退休生活，沒想到人生這麼快就有驚奇轉變，從2016年下半年開始擔任機場公司董事，兩年半來看到機場在旅客量快速成長下，機場公司維持營運的辛苦挑戰，他相信眼前桃園機場所出現的問題，是谷底爬升的契機。

在第三航廈興建同時，原本的第一、二航廈就應該要「彎道超車」，同步轉型為智慧機場，才能超越其他國際標竿機場。

在商業部分，林祥生表示，要強化機場非航空的商業收入，讓更多人不只是為搭機來機場，而是願意到桃園機場休憩消費，就像台北車站，已不再單純只是交通運輸功能，更是民眾消費與享用美食的購物天堂。

他希望機場公司能讓外界耳目一新，呼應林佳龍部長所說的「要讓民眾有感、接地氣」。

機場公司董事長王明德在歡迎新任總經理時表示，他與林祥生是過往舊識，合作無間、溝通無礙，一個國際機場就是國家軟實力和硬體的綜合表現，機場公司未來會持續在智慧、人性、安全、效率、品質、綠色永續等面向精進，在與林祥生共同努力下，要讓桃園機場公司成為國營事業的標竿，變成年輕人最希望進入的企業。

監交人交通部參事楊永盛表示，林祥生為公共運輸及智慧物流的專家，長期參與航空服務業評鑑，專研北部2040年航空計畫發展，未來要借重他的長才，打造桃園機場成為智慧機場，帶領國門邁向新的里程碑。