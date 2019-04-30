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長榮航罷工投票在即 員工盼空服員投票前能多想想

2019-04-30 12:23經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）將召開記者會，一場一觸即發的罷工事件，已經開始撕裂長榮航空員工的心。長榮航空罷工投票還未開始，這兩天長榮航內部許多員工、工會紛紛在各群組、社群網站發出不同的聲音，祈求自家的空服員在罷工投票前能多想想。

其中，有一個社團群組已激烈討論萬一罷工要怎麼辦？空服員職業工會即將開啟罷工投票，已經讓長榮航空內部人心浮動，不少人擔心倘若爭議升溫，許多部門都受到影響，首先衝擊的是一線單位同仁，包括機場、訂位、客服、報到中心等等，有許多人開始在社團群組尋問，能否在需要的時候主動支援第一線同仁，減輕一線同仁負擔。

有一位長榮航空的資深機長，在臉書上發文提及，「跟長榮航空一起走過九一一、金融海嘯等重大危機，在長榮航空這個大家庭一起成長、茁壯，每一趟飛行任務，順利把旅客、貨物安全準時地送往世界各地，看似簡單又例行的工作，這是長榮航空以及系統公司每位同仁，一起努力付出的成果，我們是一個Team、是一家人，我們很珍惜大家一起打拚的感覺」。

另外，5月5日是桃空職工會員入會的截止日期，罷工投票的目標是達到工會總數過半數2,800人，這個部分以總數來計算，含長榮、華航、華信約5,600人。然而，長榮航空與桃職工的爭議議題，讓華航、華信等會員都來投票，競爭公司員工來協助另外一家公司取得罷工權，也引發社團熱烈討論。

長榮航空罷工投票
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