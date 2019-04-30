勞動局報告指長榮日支沒比同業少 工會：未算飛行加給

2019-04-30 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮航空昨晚表示收到桃園市勞動局函文告知，依據勞動局與調解委員會指派的會計師查核長榮航空換算的實質日支費，並沒有比同業少。對此，桃園市空服員職業工會今在長榮空服員罷工規畫記者會上回應，整體數據有偏誤，報告並未計算飛行加給，明顯不足採信。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱今怒批調查結果九成抄襲先前長榮新聞稿，非常偏頗，認為不能只看日支費，還要比照年度休假等條件；雖然長榮空服員底薪較高，但綜觀整體條件，還是亞於華航空服員。

鄭雅菱說，整體數據有偏誤，明顯不足採信，空服員薪資由底薪、日支費、飛行加給、職務津貼組成，若要以整體薪資待遇比較，報告並未計算飛行加給。

鄭雅菱指出，長榮新進空服員整體薪資比華航少將近1萬元，但報告僅比較日支費差異，忽視長榮飛行加給也比華航少每小時40至80元的差異，導致長榮空服員整體待遇比華航差，報告中卻完全忽略這個變因。

鄭雅菱表示，政府僅花一個下午試圖了解薪資複雜結構，卻未納入工會意見呈現報告中，有失偏頗，會誤導社會。