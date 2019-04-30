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高雄首座高齡長照大樓8月完成 融合居家、飯店及醫院

2019-04-30 11:28經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台灣人口高速老化的趨勢日益嚴重，為落實中央長照2.0計畫，實現「健康城市、幸福高雄」的願景，高市府編列8億元工程經費，由工務局新建工程處負責興建的高齡整合長期照護中心大樓，預計8月完成 ，主要收治高齡長者病人，整合了市府所屬市立醫院中西醫資源，包含中醫醫院、凱旋醫院精神護理之家及康復之家、民生醫院特殊疾病護理之家與衛生局行政機關等，為高雄首座長照整合機構。

高市工務局表示，在設計理念上，鑒於照護機構與醫院的使用機能及服務對象有所不同，並順應近年來照護機構重新回歸住宅思考的潮流，新大樓以飯店（HOTEL）、居家（HOME）、醫院（HOSPITAL）為設計概念，有飯店式建築外觀與接待大廳，親切的人性化照護建築，融合居家與飯店的氣氛，以及醫療服務設施扮演隱性的後援。

另外，特別設計深遮陽景觀陽台，並加強屋頂綠化與露臺綠化，期望透過植栽為病患帶來療癒與復健效果，整體建物也規劃綠建築友善環境，及納入智慧節能與防災安全，已取得候選綠建築證書及候選智慧建築證書。

新工處指出，高齡整合長照中心未來除可做為長照資源合作整合的平台外，並可形成以衛生局為主體的「衛生醫療園區」，配合未來環狀輕軌設站於醫療園區，更可提升交通便捷性，讓市民有一個溫暖舒適的長期照護環境。

高雄首座高齡長照大樓外模擬圖。圖／高市工務局提供
高雄首座高齡長照大樓外模擬圖。圖／高市工務局提供
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長照護理
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