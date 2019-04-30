空服員工會5月13日啟動投票：不會有長榮罷工、華航決定情況

2019-04-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會宣布5月13日啟動罷工投票。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

長榮航空勞資爭議4月17日進行第三度調解破局，桃園市空服員職業工會今舉行記者會宣布全力籌備罷工行動，從5月13日啟動投票，6月6日截止。要發動罷工須通過兩道門檻，包含全體過半、其中長榮的會員至少八成同意，所以不會出現「長榮罷工、華航決定」狀況。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示根據勞資爭議處理法，工會發出的罷工行動需全體會員過半數同意，因此本次投票，長榮分會從5月13日到5月26日；華航分會從5月27日開始投票，其他航空公司會員將於6月3日加入一起投票至6月6日。

工會將依法再同一工會決定的精神下決定罷工是否展開。在罷工門檻上，第一道依法同意票須超過全體會員一半，以目前工會會員人數約5600人情況下，須有2800張以上同意票；第二道門檻，長榮空服員罷工同意票須超過長榮分會會員數八成，以目前長榮分會會員人數3000人來看，長榮分會必須自己投出2400張同意票。

工會說，若沒同時達到兩項門檻，不會發動罷工。工會也提到，要外界不要擔心，不可能出現「長榮罷工、華航決定」狀況，絕對是在長榮分會會員多數民意支持下，才會發動罷工，除了罷工投票外，也將召開會員說明會及遊行活動，繼續凝聚會員共識並向長榮航空表達訴求。

工會會員代表、華航空服員黃慧甄表示，所有會員一起投票是基於工會的一體性，長榮發動罷工本來華航分會的會員當然要一起進行投票工作，華航會員的角色是協助和支持，會力挺到底。