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調查報告出爐 長榮航空：日支費沒有比同業少

2019-04-29 20:08經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮航空勞資調解沒達成共識，勞動局與調解委員會指派的會計師查核指出，長榮航空換算...
長榮航空勞資調解沒達成共識，勞動局與調解委員會指派的會計師查核指出，長榮航空換算的實質日支費，並沒有比同業少。 本報系資料照
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長榮航空表示，於今（29）日收到桃園市勞動局函文告知，日前入廠查核長榮航空日支費成本結構之報告，依據勞動局與調解委員會指派的會計師查核長榮航空換算的實質日支費，並沒有比同業少。

此次調查報告係因4月9日長榮航空與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)第二次爭議調解時，桃空職工訴求長榮航空須比照華航，將日支費由現行的每小時90元台幣提高為美金5元（約新台幣150元）。

在勞資雙方認知差距僵持不下時，調解委員會主席當場做出組成調查小組入廠查核長榮航空日支費成本結構。勞資雙方同意於4月16日在長榮航空桃園總公司進行，查核當天除了2位調解委員、2位政府指派的會計師，桃空職工也指派2名會員代表出席，長榮航空亦指派相關業務同仁及會計師共同配合調查。

長榮航空表示，該份調查報告中也提出二家公司日支費除了每小時給付金額不同之外，計算方式亦不相同，主要差異為：

一、時數起迄點計算方式不同，華航採起飛至降落，而長榮以報到至報退，每次勤務約3小時日支費差異。

二、長榮所有航點提供飯店自助式早餐、華航原則不提供。

三、空服員班型不同，長榮外站休息時間較長。

四、長榮每周美國航線較華航多約50班，因此執飛高日支費時數機率較高。

長榮航空表示，尊重調查小組的查核結果，此份日支費成本結構分析報告足以證明長榮空服員換算後之日支費並不亞於同業。長榮航空仍將朝向維持穩定獲利、持續提升全體同仁勞動條件之目標前進。

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