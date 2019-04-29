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科技部准台灣麗偉等三公司進駐中科 總投資額21.8億元

2019-04-29 19:07經濟日報 記者宋健生╱即時報導

科技部科學園區審議會今（29）日通過台灣麗偉、武漢機械及歐群科技等三家公司進駐中科園區設廠，總投資金額達21.8億元。其中，台灣麗偉的母公司友嘉集團，為全球前三大工具機製造集團。

台灣麗偉稍早以3.22億元標下中科后里園區原桑緹亞5,600餘坪廠房，科技部今天通過台灣麗偉投資案，整個廠區土地面積4.7公頃，後續將整合至近6公頃，台灣麗偉計畫投資18億元，規劃高階工具機生產基地。

友嘉集團總裁朱志洋稍早表示，集團將引進歐洲最先進技術，並整合旗下台灣麗偉、勝傑工業、松穎機械及眾程科技，在中科打造高階工具機智慧製造基地，預計三年內產值可超過50億元。

而配合集團上市及資源整合，友嘉集團前年先將旗下子公司勝傑位於台中工業區的4,200坪廠房出售給大立光，今年初再處分台灣麗偉台中工業區7,382坪廠房，進帳18.23億元，買家也是大立光。

中科管理局長陳銘煌表示，中部地區已形成完整的精密機械產業聚落，此案產品以CNC工具機為主體，技術性相當高，且汽車、航太、風力發電等零件，及民生用品如鐘錶、手機機殼、家電等，均需以工具機來加工，未來產業有相當成長空間。

另外，武漢機械投資金額為1.8億元，產品涵蓋精密油壓系統零組件的插式閥、電磁閥、動力單元、閥塊及電子元件等，希望藉由建立國人自主研發閥件，滿足國內外產業對各類閥件的需求。

歐群科技投資金額為2億元，主要產品為高性能自動化細孔放電加工機及CNC放電加工機，所研發的River 1000大型細孔放電加工機，已符合航太業大型工件加工需求，成功搶占航太市場。

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