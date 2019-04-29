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酷航推五一勞動節促銷價 限時兩天優惠機票六折起

2019-04-29 17:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

歡慶五一勞動節，酷航推出4月30日至5月1日限時兩天「飛常酷」促銷，超值機票最低六折起，飛往東京、新加坡首爾、北海道札幌、大阪與更多航點，包含熱門渡假航點馬爾地夫、峇里島，以及歐洲航點柏林、雅典也通通六折起。

酷航3月甫推出嶄新改版的「飛常酷」促銷，秉持著「旅行是人類天性」、「非走不可」的精神，於每個月的月中及月底推出固定官網促銷。有別於以往的「週二閃人促銷」，「飛常酷促銷」航點更多、選擇更多元，以更划算的票價想飛就飛；促銷時間也將延長為週二至週三共兩天，讓旅客有更多規劃與「揪團」時間，和家人、好朋友、好同事一起飛。

酷航於2019年4月30日至5月1日推出「機票六折」飛常酷促銷官網活動，輸入優惠代碼「FLYNOW」，人氣航點「台北－東京」、「台北 - 首爾」、「台北 - 札幌」及「台北/高雄 - 新加坡」、「高雄－大阪」立享來回含稅票價最優惠六折起。

酷航新航點也在此次促銷行列：以世界最佳「阿育吠陀療癒中心」聞名的印度「特里凡得瑯」、有著絕美寺廟宮殿的印度「蒂魯吉拉帕利」、馬來西亞背包客最愛城市「哥打峇魯」，以及寮國秘境－世界文化遺產小鎮「龍坡邦」、「永珍」等；更多元的航點，提供旅客更多元的旅行選擇。想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，歡迎向酷航合作旅行社諮詢酷航套裝及團體旅遊行程。

酷航「飛常酷促銷」航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；CP 值高私房旅遊航點：檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、泗水、清奈、阿姆利則、龍坡邦、永珍等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比、關丹、蘭卡威等。這次促銷的旅遊期間最晚至2019年10月26日。

歡慶五一勞動節，酷航推出4月30日至5月1日限時兩天「飛常酷」促銷，超值機票最低...
歡慶五一勞動節，酷航推出4月30日至5月1日限時兩天「飛常酷」促銷，超值機票最低六折起，飛往東京、新加坡、首爾、北海道札幌、大阪與更多航點，包含熱門渡假航點馬爾地夫、峇里島，以及歐洲航點柏林、雅典也通通六折起。　圖／酷航提供
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