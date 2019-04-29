國際美容美髮大賽 台灣選手拿下總冠軍

2019-04-29 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



第三十五屆國際美容美髮大賽4月23日在馬尼拉登場，15台灣選手與來自香港、澳門、韓國、澳大利亞、越南、中國大陸、菲律賓的上百名選手同場競技，比賽項目包括化妝、髮型吹剪染燙、美甲、造型等十一項。來自台灣的吳鳳科技大學李佩緹老師拿下陶瓷創意冠軍，建國科技大學則是得到創意假人頭冠軍。亞珈彩妝造型技術總監葉璨綿一人囊括五項大獎，拿下創意芭比、創意面具雙料冠亞軍，也是全場總冠軍。

葉璨綿從事美容美髮已經十一年了，從2012年開始參與國內大大小小賽事，過關斬將。她去年嘗試突破，想要透過挑戰國際賽事，讓世界看到台灣。她拜師環球科技大學蘇添榮教授，準備藝術創意芭比娃娃與藝術創意面具共四件作品。

葉璨綿花了半年的時間，從尋找靈感，確認材料，一步步循序漸進，芭比娃娃的創意來源是維多利亞的秘密~天使，面具創意則是發想自威尼斯奢華面具，葉璨綿運用水鑽、蕾絲布、軟鋼絲、噴槍彩妝、金漆、鐵片、針、線、熱溶槍等材質來組合創作，讓她第一次出戰國際賽事就順利為台灣勇奪兩座冠軍、兩座亞軍，並一舉榮獲「全場總冠軍」的殊榮。

在葉璨綿的手中，芭比娃娃穿戴上白色羽毛，化身為華麗的森巴舞者，或是搭配暗黑色調的晚宴服，奪走整場宴會中的所有目光；至於面具，則是以紅白色調組合豪華寶石，融入威尼斯水都的浪漫氛圍。葉璨綿表示，當她從韓國會長手中接下兩座冠軍獎盃的時候，她最想說的話就是「我來自台灣」。